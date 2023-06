'No nos han prohibido soñar', dice Ebrard sobre limitaciones de INE y Morena

“Está todo prohibido, menos soñar" , dijo el excanciller Marcelo Ebrard luego de abordar propuestas junto a pescadores de Sinaloa, en referencia a las restricciones impuestas por su partido y también por el Instituto Nacional Electoral (INE) al proceso interno por el cual se persigue la candidatura presidencial de 2024 a nombre de Morena.

Esta mañana, el exfuncionario federal sostuvo un encuentro con cooperativas de pescadores del municipio de Mazatlán, específicamente de Playa Norte y Playa Sur para escuchar sus demandas.

En entrevista posterior, comentó que pidieron la creación de una escuela nacional de pesca y que se cree una secretaría específica para este sector, de forma que se separe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Ante el impedimento que impuso su partido para no hacer referencias directas de tipo electoral durante los recorridos que todos los aspirantes realizan por el país, Ebrard Casaubón dijo que al no haber una prohibición para soñar, entonces se abordó el futuro que los pescadores quieren.

“Ya les dije que nosotros tenemos que observar las normas del Partido y del INE, creo que está todo prohibido, pero no nos han prohibido soñar, entonces les dije 'pues vamos a soñar cómo va a ser lo que queremos'. Entonces como ya buscamos en todas las disposiciones legales, transitorio, reglamento; les dije busquen si está prohibido soñar, y como no encontramos prohibición les dije que la sesión de hoy va a ser para soñar en el futuro que queremos”, dijo.

Mencionó que en el encuentro, además de enseñarle a lanzar las atarrayas, le explicaron las dificultades que enfrentan para adquirir motores para navegar, pues estos han incrementado su costo debido a las normas que deben cubrir.

“Yo veo esos sueños realizables, los veo sensatos; no escuché nada que fuera imposible de lograr… No encontré nada en lo que me platearon que fuera algo absurdo, desmedido o excesivo; son sueños que se pueden llevar la práctica y yo me los llevo con todo cariño”, dijo.

Cuestionado sobre su propuesta de crear una secretaría de la 4T y poner a la cabeza al hijo del Presidente, negó que haya tenido como fin buscar congraciarse con el titular del Ejecutivo Federal, porque él ya es su amigo.

Insistió en que consideró a Andrés Manuel López Beltrán por ser “una persona capaz, competente, respetuosa; lleva cinco años sin participar en nada, no tengo noticia de nada sino de una muy buena actitud y muy buena disposición, es una gente sensata, le tengo aprecio y lo hice de buena fe, no tiene otro objetivo”.

Síguenos en Google News

DGC