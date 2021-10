A un mes de regreso a clases sigue desconfianza; vuelve sólo 30%

A un mes del regreso a clases presenciales, los alumnos aumentan su presencia en las aulas lentamente, en medio de visiones encontradas de padres y profesores sobre los riesgos que aún puede entrañar la pandemia.

En esa suerte, afloran esfuerzos diferenciados de adaptación en centros escolares, aunque la constante, según aprecian expertos en materia educativa y docentes, es la falta de claridad sobre el tamaño del rezago y la forma en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) habrá de afrontarla.

Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, está a favor del regreso presencial, ya que la falta de escolarización, principalmente de los menores de preescolar y primero grados de primaria que nunca habían asistido a la escuela, genera una deficiencia en las habilidades de socialización de los niños.

“El escenario catastrófico de contagios que se planteó con el regreso a clases no sucedió, no creo que esto se deba a los protocolos de higiene de la SEP, pienso que tiene que ver por el contexto de la pandemia en el que nos encontramos”, dijo Maldonado.

. Gráfico: La Razón de México

Para la experta, falta que la SEP a entregue datos concisos y así tener una evaluación clara de este mes: “el panorama es incierto respecto al rezago estudiantil y el regreso del nivel superior a los planteles. Aun así, pienso que era necesario acelerar el esquema presencial, sobre todo por los más pequeños”.

En el primer día del ciclo escolar 2021-2022, más de 11 millones de estudiantes regresaron a los 119 mil 497 planteles educativos que abrieron para tomar clases presenciales, según datos de la SEP.

Mariana es una de las madres que prefirió que su hijo de cuatro años asistiera de manera presencial al kínder, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

“Yo trabajo desde casa, pero como soy madre soltera se me dificulta prestar atención a mis juntas y atender a mi hijo. Él regresa contento a la casa y al menos en su escuela, sí han respetado el protocolo de higiene, hasta ahora no ha habido ningún contagio, eso me tiene más tranquila”, aseguró.

El Banco Mundial estima que la pandemia causó en México un atraso que equivale a dos años de escolaridad, además, por lo menos 628 mil jóvenes entre seis y 17 años han interrumpido sus estudios debido a la crisis.

El panorama es incierto respecto al rezago estudiantil. Aun así, pienso que era necesario acelerar el esquema presencial, sobre todo por los más pequeños

Alma Maldonado

Investigadora del Cinvestav

Sin embargo, la desconfianza de los maestros hacia las clases presenciales continúa. Gerardo Cruz Esquivel, delegado político de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de los trabajadores de la Educación (CNTE), el monitoreo que han realizado, arrojó que solo el 30 por ciento de los estudiantes de educación básica en todo el país han acudido a las aulas este mes.

El profesor informó que el pasado 2 de octubre, durante una asamblea general en la que participaron 25 de las 32 entidades federativas del país, se llegó a la conclusión de que el regreso a clases presencial ha sido muy irregular, es por eso que eligieron el esquema mixto. Explicó que los maestros en zonas rurales han tenido que crear materiales didácticos e impresos para que los estudiantes de zonas marginadas que no cuentan con televisión, ni internet puedan seguir tomando clases a distancia.

“Nosotros no pensamos regresar a clases presenciales hasta que todos los estados se encuentren en semaforo epidemiológico verde y amarillo, porque la preocupación de los contagios y la falta de insumos básicos para la higiene en los planteles es deficiente”, dijo.

No todos piensan igual. La maestra Alicia Reyna, quien da clases en una secundaria pública de la Ciudad de México, asegura que los padres de familia ayudaron a limpiar los planteles “y se han comprometido a reportar cualquier caso sospechoso de Covid-19, y por el momento no se ha presentado ningún contagio”.

Delfina Gómez, titular de la SEP, informó que se detectaron contagios de Covid-19 en 88 escuelas de las 135 mil 230 que abrieron durante la primera semana del ciclo escolar.

Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, señaló que la apertura de escuelas no ha impactado en el incremento de casos.