'Haré lo que tenga que hacer', advierte Polevnsky tras negativa para registrarse como 'corcholata'

“Haré lo que tenga que hacer”, advirtió la diputada con licencia, Yeidckol Polevnsky, luego de la negativa para registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de Morena rumbo al 2024.

“Eso es una violación de derechos, porque es un insulto para las mujeres, es violencia política de género definitivamente y es inaceptable lo que se está planteando y porque lo único que he dicho es que quiero trabajar para defender el proyecto del que soy fundadora y en el que he trabajado para construir… Están invitados incluso quienes no son del partido, creo que yo tengo más derecho”, dijo.

Yeidckol Polevnsky planteó sentarse en la mesa con el líder nacional de Morena, Mario Delgado, como método para dar salida al diferendo de no permitirle registrar su nombre como una 'corcholata' más.

Aseguró que dicha determinación contradice los estatutos de Morena y la Constitución al no garantizar la paridad de género en los procesos internos.

“Yo lo voy a invitar a reflexionar, dado que el partido en su estatuto establece que siempre tenemos que tener posiciones de equidad. Las propuestas para esta encuesta son tres hombres y una mujer por parte de Morena, entonces creo que faltan dos mujeres. Así como tengo derecho a votar, también tengo derecho a ser votada y es un derecho constitucional que no te puede quitar nadie y que está por encima de los estatutos internos”, declaró en entrevista desde San Lázaro.

Reclamó que Mario Delgado haya justificado cerrarle la puerta por no haber manifestado interés en registrarse con mayor tiempo de anticipación o por no haber sido invitada, pues dijo que como fundadora, expresidenta de Morena y exsecretaria general tenía derecho a haber sido convocada.

Además cuestionó que se haya abierto una convocatoria luego del acuerdo manifestado el domingo por el Consejo Nacional, si ya no se permitiría el registro a más aspirantes.

