“Hasta el hartazgo”: Ricardo Monreal insistirá en el diálogo con AMLO

El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, recalcó que no se cansará de insistir en el diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador “hasta el hartazgo”.

"Si me gusta el diálogo, si dialogo con todos, tengo facilidad para reunirme con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el PT, con los librepensadores, con los cristianos, con los católicos, ¿cómo no me voy a reunir con una gente con la que he construido el movimiento desde hace 26 años y a quien yo le tengo respeto, al Presidente López Obrador?", dijo el zacatecano, quien subrayó que le gusta la diversidad de diálogo.

En Morelia, al pronunciar un discurso en el marco del informe de labores del senador Cristóbal Arias Solis, recalcó que “nunca, nunca me voy a confrontar con él, pero se requiere flexibilidad, tolerancia y reciprocidad en el respeto”.

#EnVivo Asisto al cuarto informe de actividades legislativas del senador Cristóbal Arias (@CristobalASolis), desde Morelia, Michoacán. https://t.co/yjZisOiVDd — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 3, 2022

No obstante, aclaró que los límites de ese diálogo son la dignidad, trato, cortesía y respeto. “Esos son nuestros límites”, dijo.

En otro orden de ideas, Ricardo Monreal destacó la labor política y humana del senador Cristóbal Arias, de quien resaltó su prudencia, madurez, inteligencia, sabiduría, y su convocatoria plural le ayuda mucho a la nación.

Dijo que el legislador es de las voces más sensatas y que “me ayuda mucho, porque lo único que queremos en el Grupo Parlamentario es la unidad en lo fundamental, aunque respetamos la individualidad".

“Sí creo en un Congreso equilibrador, en un poder legislativo de contrapeso real de los otros poderes”, añadió.

El legislador insistió en que cree en la autonomía del Poder Legislativo y en la República y en la división de poderes.

Finalmente adelantó que vamos a estar unidos en lo fundamental, sin sacrificar la individualidad de cada senador o senadora.