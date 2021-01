Más de 12 mil aspirantes para ser diputados por Morena; serán elegidos por tómbola y encuesta

El registro de aspirantes para una diputación federal por Morena, concluyó con una cifra histórica de 12 mil 479 personas (62 por ciento hombres y 38 por ciento mujeres) que buscan una curul en la Cámara de Diputados. Los ganadores serán determinados mediante dos vías; las encuestas y la insaculación.

Este martes, el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, informó que se registraron tres mil 563 participantes por el principio de mayoría relativa, quienes contenderán en encuesta para ser candidatos en los 300 distritos.

“Morena le abre la puerta a todos, pero eso no quiere decir que podrá quedarse cualquiera, la comisión de elecciones hará un ejercicio, primero habrá un proceso de revisión de los perfiles de todos y cada uno de los participantes y se determinará quiénes pasan a las encuestas, y finalmente quiénes serán ganadores o ganadoras, vamos a hacer encuestas en todos los distritos para que la gente decida quiénes son los mejor posicionados, los que tienen mayor potencial de ganar la elección y contribuyan a mantener la mayoría”, explicó.

En el caso de los aspirantes a una diputación por la vía plurinominal, la selección será a través de una tómbola.

En este partido no es el sectarismo, no es el amiguismo, no es el influyentismo, no es el nepotismo lo que decide a nuestros representantes, es el pueblo de México, y en el caso de las listas plurinominales todos tendrán la misma oportunidad de participar