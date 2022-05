Hay déficit de lluvias de al menos 23%: Conagua

A pesar de que el país registra 77 por ciento de sequía a nivel nacional, no ha sido crítica como en otros años y se espera la temporada de lluvias para el llenado de presas y aliviar la situación en el norte del país, aseguró Heriberto Montes, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En entrevista con La Razón, detalló que en los primeros cuatro meses del año hay un déficit de lluvia del 23 por ciento, aunque aclaró que es normal por la temporada de estiaje que atraviesa el país, pues en el 2019 y el 2020 el país tuvo un clima aún más seco, que produjo algunos problemas en los niveles de las presas del país.

En este tenor, aseguró que la zona metropolitana de Nuevo León es hasta el momento el foco rojo por la falta de agua; sin embargo, señaló que se han generado diversas acciones para que a la gente no le falte el suministro del líquido.

Realmente estamos mejor que el año pasado y al menos hay cinco periodos de sequía más importantes en los últimos 20 años, que el que tenemos actualmente

En temas de sequía, ¿cómo se encuentra el país en esta etapa de estiaje? En el país tenemos dos épocas, la de lluvias y la de estiaje; en esta época de sequía no hay tantas precipitaciones. Que haya pocas lluvias es un tema normal y en el caso de las presas, en la temporada de lluvias se llena y en sequía se van vaciando. El hecho de que en estos momentos no haya tantas lluvias no es un tema crítico, lo severo sería que en agosto o septiembre no haya precipitaciones. En torno al monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional intervienen muchas variables, como son las condiciones de sequía en ciertos lugares, pues se divide en varios rangos, ya que está desde sin rango a excepcional, pasando por varios tipos. Al 30 de abril, el porcentaje con sequía a nivel nacional es de 77.7 por ciento, pero no quiere decir que todo sea extremo; por ejemplo, con sequía moderada tenemos 25.8 y con sequía severa, 23.7; pero con sequía excepcional, 0.09 por ciento.

Pero con estas cifras, ¿cómo estamos respecto a otros años? El año pasado en estas mismas fechas teníamos 87.6 por ciento de sequía, entonces si comparamos los dos periodos, las condiciones son diferentes y son un poco más favorables este año; en 2019 y 2020 hubo bajas precipitaciones, lo que derivó que se llevara a cierto grado de sequía, pero en 2022 se recuperó a pesar de tener este estiaje. A comparación de años como 2006 estamos mejor; hay sequía, pero no es crítica.

Sabemos de la sequía en este año, pero, ¿es más cruda que otros años, similar o mejor?, ya que los calores se sienten más. Realmente estamos mejor que el año pasado y al menos hay cinco periodos de sequía más importantes en los últimos 20 años, que el que tenemos actualmente. Es menor que el año pasado.

¿Por qué estamos resintiendo este año aún más la sequía? Estamos en una zona en que en el norte hay un clima semiseco, mientras que en el sur es húmedo, pero en el norte es algo que ocurre todos los años; llueve menos en los estados. Lo complicado es que fuera el término de la temporada de lluvias y tuviéramos una sequía importante. La mayoría de los años las lluvias nos ayudan a recuperar todo el territorio y las que se han registrado en este año no han sido tantas. De enero a mayo, las precipitaciones han sido pocas, aunque sabemos que hay un déficit de lluvias de al menos 23 por ciento, pero entendemos que apenas inician.

¿Cuál es el pronóstico de la temporada de lluvias en el país? Estamos próximos a enviar el balance de este año, pero es importante esperar al informe oficial para no generar dudas o confusiones.

Las presas en esta temporada de estiaje, ¿han resistido bien, hay agua suficiente? Actualmente tenemos un almacenamiento de 49 por ciento de llenado, y es bajo, pero no es crítico, ya que es la etapa cuando las presas se van vaciando; por ejemplo, en los distritos de riego se va entregando toda el agua para su consumo y no tenemos un problema importante en cuanto abastecimiento.

¿No hay ninguna presa en el país, ninguna localidad en focos rojos por la falta de agua? Se ha escuchado el tema de la falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey, pero ahí tenemos abastecimiento de agua superficial como de subterránea, como sucede en otros estados. En el caso del agua superficial, se abastece de tres presas, El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto. La Boca tiene niveles muy bajos ya que tiene poca capacidad de almacenamiento, pero para compensar esta situación se han llevado a cabo acciones como rehabilitación y construcción de pozos para abastecer y no tener problemas; esto sería un punto rojo, pero hacemos acciones.

A mediados de mayo empieza la temporada de lluvias, huracanes y ciclones. ¿Conagua está preparada? Vemos en las grandes urbes que pueden existir grandes avenidas de agua o problemas en los estados con el llenado de presas. Todos los años nos preparamos para detección de fugas, atención de operaciones hidráulicas, guardias las 24 horas para monitorear todos los aspectos de lluvias, ríos y presas, y tenemos una estrecha comunicación con Protección Civil en los estados. Estamos listos para la temporada de lluvias y atender cualquier emergencia. No siempre es negativo que un huracán llegue a un estado, pues hay beneficios para las presas y el campo.

¿Podemos descartar casos como el ocurrido en Tula, cuando se desbordó una presa? Es difícil saber el comportamiento de los fenómenos naturales, pero estamos preparados para cualquier emergencia en el país.

¿México ya resiente el cambio climático? Las temperaturas en los últimos años han sido mayores, pero en el caso de las lluvias no vemos cambios de patrones. Es importante que cuidemos el agua y no solamente en temporada de sequía, si detectan fugas es necesario repararlas o reportarlas; reusar el agua, tratar de no lavar con manguera y utilizar agua tratada para que todos pongamos un granito de arena.