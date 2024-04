Hay empatía con el clero por mi trabajo con los que menos tienen: Xóchitl Gálvez.

La candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, dijo tener el respaldo de la jerarquía católica, al coincidir en varios de los temas de solución y atención a los problemas de la sociedad.

Gálvez Ruiz fue invitada a la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde informó que hay al menos 60 integrantes de la iglesia católica que están siendo investigados por sus opiniones

“Hay 60 obispos, sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan de la iglesia, ¿qué es eso? El gobierno los está persiguiendo porque no hay libertad de expresión para ellos. En esta idea de división de iglesia-estado, los obispos no podrían pronunciar algunas ideas y hay más de 60 procesos de investigación a ellos y el presidente no puede”, sostuvo.

En su encuentro a puerta cerrada, Xóchitl Gálvez dijo que sintió la afinidad y compromiso de los obispos por sacar al país adelante.

“Lo que, si es que hay empatía con el clero, Lo que si es que no soy una mujer que se aparece hoy, ellos me conocen desde hace muchos años trabajando en las zonas más pobres de este país”, destacó la candidata, quien estuvo acompañada por el coordinador general de su campaña, el panista Santiago Creel.

La aspirante a la presidencia declaró, que, a diferencia de la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, ella ha recorrido las zonas de mayor pobreza de México donde ha encontrado el apoyo de muchos sacerdotes y obispos.

“Mi trabajo al lado de los más pobres es evidente y por ello aquí hay una empatía para hablar de estos temas,” declaró

Paz, seguridad, familia, salud, educación, medio ambiente y economía, fueron los principales temas que abordó Xóchitl Gálvez con los obispos de México.

Al termino de su participación, la candidata tuvo un encuentro con la prensa para reiterar que ella y su empresa familiar, siempre tuvieron contratos legales sin ninguna irregularidad con el INAI y otras dependencias de gobierno.

Aclaró que, como cualquier mexicano, con el esfuerzo de su trabajo y el de su familia, pudo comprar una casa de 250 metros cuadrados. Denunció que Morena miente al exhibir una maqueta de su propiedad con errores e imprecisiones.

“Les quedó muy mal, además la casa no es mi casa, son cuatro casas y yo vivo en la esquina de una de ellas, tratan de engañar a la gente, es una casa de 250 metros, en ¿32 años de empresaria no tengo derecho a tener una casa?, cumple con el uso de suelo, pasó por un crédito bancario está inscrita en el registro público de la propiedad. ¿Cuál es la ilegalidad de la casa? Ninguna”, afirmó.

Xóchitl Gálvez hizo un balance de la reunión de más de tres horas que sostuvo el pasado martes con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, en la sede del INE.

La candidata presidencial de PAN, PRD y PRD destacó que fue un diálogo fructífero donde se pudo hablar del primer debate sobre las fallas técnicas del reloj y el formato de preguntas y respuestas. Informó que su coalición tendrá un acercamiento con el INE para valorar todas las opciones de cambios posibles para el segundo debate a celebrarse el 28 de abril en los Estudios Churubusco de la ciudad de México.

Durante el primer debate, en el set donde se realizó el evento en las instalaciones del INE, estuvieron presentes en un espacio habilitado con sillas, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei y los consejeros electorales Jorge Montaño, Norma De la Cruz y Rita Bell. Los partidos políticos informaron el domingo que únicamente estarían los tres candidatos y los dos moderadores.

Al respecto, Xóchitl Gálvez fue cuestionada por la prensa sobre si la presidencia de los consejeros la afectó en el debate.

“Pues si porque de entrada se había quedado que no iban a estar los, yo tenía a la vista a la presidenta y a otros consejeros y eso se había aprobado que yo no los iba a ver todo el tiempo, creo que sí, porque a la única que afectaron fue a mí” , concluyó.

La candidata presidencial concluyó actividades en la ciudad de México con un encuentro de mujeres líderes empresariales.

JVR