No hay que tener miedo a desafuero de miembros del Poder Judicial, señala AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no hay que tener miedo a plantear un desafuero de ministros o magistrados del Poder Judicial, ya que no se puede permitir la violación a la Constitución o que se imponga un poder omnímodo; sin embargo, aclaró que no mandará una iniciativa para desaparecer a la Suprema Corte Justicia de la Nación.

MÁS INFORMACIÓN AMLO acusa cinismo de ministros de SCJN por pedir más presupuesto

“No hay que tener miedo a eso (al desafuero). Lo que no se puede permitir es la violación a la Constitución o que un poder ilegal, ilegítimo que se imponga un poder omnímodo, ya no se acepta”, afirmó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 30 de agosto de 2023 https://t.co/L8IEJHWiDR — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 30, 2023

AMLO precisó que no hará lo mismo que el expresidente Ernesto Zedillo de mandar una iniciativa al Congreso de la Unión para desaparecer a la SCJN, ya que la transformación debería ser desde el interior, pero algunos de los ministros que propuso “traicionaron al pueblo”.

“Yo plantee que no lo iba a hacer, que el cambio se tenía que hacer desde adentro. ¿Qué pasó? Había cinco, propuse cuatro y con el otro sólo faltaba uno para que el cambio se iniciara desde la Corte y el Consejo de la Judicatura para ir moralizando el Poder Judicial, ir combatiendo la corrupción, el nepotismo.

“No pude porque de los cuatro que propuse, dos, no me traicionaron a mí, al pueblo, entonces ya no tuve ninguna posibilidad ni ellos se interesaron en llevar un cambio”, aseveró AMLO.

AMLO ratificó sus críticas a la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández por la solicitud de incrementar cuatro por ciento el presupuesto del Poder Judicial, pues llevan tres o cuatro años ganando cinco veces más que el Presidente de la República, violando la Constitución.

“¿Qué no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad?, si además del presupuesto tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también falta de respeto a la gente y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía”, acusó AMLO.

Pide que ministros recapaciten sobre presupuesto 2024

AMLO confió en que recapaciten los ministros de la Corte en el presupuesto, pues no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos, los que se requieren, pero no en exceso.

“Cómo va a ser Suprema Corte de Justicia, tienen ahí a Juárez, qué no saben que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, ¿o en quiénes se inspiran?”, cuestionó AMLO.

AMLO opinó que la renovación de la Corte debería ser un tema de campaña en las próximas elecciones por parte de quienes aspiran a ser legisladores.

Incluso, AMLO propuso dos formas de hacerlo, “una que es la mejor -creo yo- porque no sé si la otra sea válida, pero una es que los ciudadanos le pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que si llegan van a aprobar una reforma para que los magistrados, ministros y jueces sean electos por el pueblo, que sea un tema de campaña (…)

“Es un buen tema para la campaña, si no responden es porque no van a votar si ganan, por la reforma constitucional. Ya el ciudadano va a decidir, si tu no quieres voto por otro. El emplazamiento es: aceptas o no. Otra pregunta: ¿tú vas a mantener los programas de bienestar o vas a quitar la pensión?. Dímelo para que nos vayamos entendiendo”, propuso AMLO.