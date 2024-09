AMLO reconoce y agradece la labor de los trabajadores mexicanos: 'Son los mejores del mundo'.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los trabajadores mexicanos son de nivel mundial, e hizo un llamado a dejar de destacar lo que hacen en el extranjero.

“Agradecer a los trabajadores de la construcción, son los mejores del mundo; no aceptar que nos acomplejen, ya que México es una potencia mundial y tienen muy buenos trabajadores. La herencia es que tengamos herreros, técnicos, ingenieros y constructores, pues no hay en otras partes del mundo; ya está bien de destacar lo que hacen en el extranjero”, destacó.

El Ejecutivo detalló algunos ejemplos de tenacidad de los mexicanos en diversas áreas.

Sobre los migrantes mexicanos, mencionó que los conservadores señalan que la pobreza es porque el pueblo es flojo, pero aseguró que es mentira ya que había un régimen de corrupción sin oportunidades; sin embargo, sostuvo que envían a sus familias 65 mil millones de dólares al año. “Es la principal fuente de ingresos del país; sin héroes y heroicas. Si el pueblo fuera flojo, nos saldríamos adelante”.

Sobre el Tren Maya explicó que es la obra civil más importante del mundo, ya que los trabajadores mexicanos actuaron de manera responsable.

Inauguración de la estación Santa Fe del Tren El Insurgente, desde Cuajimalpa, Ciudad de México https://t.co/NQDwtCDd74 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 31, 2024

El mandatario federal recordó cuando fue jefe de Gobierno resolvió problemas de obras, como construir puentes para conectar con Álvaro Obregón. “Se hicieron los puentes de los poetas, los he permitió agilizar el traslado hacia Santa Fe. También tomamos la decisión de no hacer el Santa Fe dos, ya que querían poner en venta terrenos para urbanizar”.

Sin embargo, dijo que la voz popular no quiso y por ese motivo se hizo justicia para hacer un nuevo parque para la gente en Chapultepec.

Por otra parte, López Obrador indicó que los ciudadanos tuvieron el talento y sabiduría de elegir correctamente a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, pues la 4T demostró que la corrupción es lo que más perjudica al país.

“Lo demostramos, ya que se redujo la pobreza y la desigualdad. Me voy a jubilar muy contento, por ello me voy a Palenque, y me voy contento porque me va a sustituir una mujer inteligente y honesta, pero sobre todo de buen corazón”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT