¡Hay tiro! Max Cortázar acusa a Marko Cortés de perjudicar campaña de Xóchitl Gálvez

Una fisura poselectoral se abrió al interior del PAN, luego de que esta mañana Max Cortázar, el excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó al dirigente nacional del partido, Marko Cortés, de haber perjudicado la estrategia para conseguir la Presidencia de la República.

MÁS INFORMACIÓN Exgobernadores albiazules llaman a renovar el PAN

Además, reveló que el líder partidista reclamó a la candidata opositora por felicitar a Claudia Sheinbaum Pardo la noche de la elección, a lo cual Cortés Mendoza respondió después para confirmar que hubo molestia por este hecho al que calificó como “indigno”.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Max Cortázar aseguró que Xóchitl Gálvez hizo un “gran esfuerzo” y cumplió más allá del compromiso que adquirió con la candidatura presidencial, porque se hizo “para lo que alcanzó”, pues refirió que PRI, PRD, pero principalmente el PAN escatimaron recursos para la campaña.

#AlAire en #PorLaMañana @MarkoCortes, presidente nacional del PAN. En #PorLaMañana Max Cortázar aseguró que Marko Cortés tomó el control del dinero y le cerró la llave a la campaña de Xóchitl Gálvez. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 12, 2024

“Si tuvimos poco (dinero). Realmente los administradores fueron ellos (los partidos). En este caso, el administrador principal fue el PAN del dinero, ellos eran los encargados de si se hacían espectaculares, pero desfortunadamente tuvimos muchos problemas de lana, estamos hablando de que si queríamos tener algunas playeras, gorras, no teníamos ni para municipios ni para alcaldías. Sí se batalló, no hubo el dinero que se necesitaba, no sé si el PAN a la mera hora decidió ponerlo en otro lado, en otras candidaturas, esas son cosas que tendrá que explicar la administración de Marko Cortés”, dijo.

Sobre lo ocurrido la noche del 2 de junio, relató que hacia el final del día reconocieron que los resultados no les favorecieron y por ello, en un acto “demócrata”, la candidata opositora felicitó a la morenista, lo cual molestó a Marko Cortés por una presunta falta de consulta para esta decisión.

En este contexto, reprochó al dirigente panista que él tampoco pidió opinión cuando publicó un desplegado reclamando el reparto de dependencias en el gobierno de Coahuila, luego de que el candidato de la alianza ganó la gubernatura, y con lo cual, aseguró, perjudicó las campañas.

“No le gustó, no sé por qué, no se si él quería hacerlo antes o piensa que todo se le debe consultar, pero él no nos consultó a ningún mexicano lo que hizo en Coahuila, pero que le hizo un gran daño a las campañas, no solamente a la federal, sino a las locales.

Luego de insistir en que el partido debe cambiar y abrirse a la ciudadanía comentó que “Marko se tiene que ir”, pues además aseguró que el partido dejó de hacer trabajo en territorio y se quedó “mirando” a los de arriba.

En el mismo espacio radiofónico, el presidente del PAN confirmó su molestia porla felicitación a Sheinbaum Pardo.

“Por supuesto que le dije que no lo compartía, porque no puedes felicitar a quien te acaba de pisotear, tu felicitas a alguien que te ganó a la buena, pero no cuando te pisotean, te avientan todo el estado mexicano, no puedes felicitar… Asesoraron muy mal, al calor de esa noche a nuestra excandidata presidencial”, comentó.

Aseguró que el PAN fue el partido que más gastó en la campaña, al punto de casi llegar al tope, pero recordó que también tenían candidatos a senadores, diputados, y otros, a los que también se les tenían que dar recursos.

Sobre la acusación de que él aparecía en los spots a pesar de no ser candidato, detalló que la candidata estuvo en 67 por ciento de los materiales, pero dijo que la falla en los spots fue la falta de impacto en la población.

Ante la exigencia de su salida del partido, explicó que su periodo concluye el 3 de octubre y sostuvo que el proceso de renovación ocurrirá alrededor de esa fecha.

“No va a ser precipitado, como les preocupa a los exgobernadores, pero tampoco lento, un tiempo medio que nos permita procesar con los tiempos del PAN la renvoación no sólo de la dirigencia nacional, sino de las estatales”, comentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR