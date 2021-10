El Heroico Colegio Militar celebra 198 años (FOTOS)

"El Heroico Colegio Militar me brindó muchas oportunidades. Aquí mejoré mi natación, tuve la oportunidad de dar un discurso para el Presidente, me uní a la caballería y conocí a mi segunda familia, pues desde que llegas estás con tus hermanos de armas; como aquí decimos, ' Cadetes unos años y hermanos para siempre '. No le reprocho nada al ejército pues me están dando todas las facilidades" comentó el cadete primero de cuarto año de caballería, Mauricio Durán, en entrevista con La Razón.

Mauricio, hombre de 1.78 de altura de 22 años, tez blanca, fornido y con un semblante serio, participó en la ceremonia conmemorativa por el 198 aniversario del Heroico Colegio Militar, fundado en 1823 en el Fuerte San Carlos en Perote, Veracruz, para crear un instituto que forme oficiales del Ejército.

El joven cadete será la cuarta generación de su familia con una formación militar pues su bisabuelo, abuelo y padre pertenecieron a las fuerzas armadas de México. "Siento el peso de la responsabilidad y el orgullo porque todos hicieron bien las cosas y es lo que yo quiero hacer para servir al pueblo de México" comentó.

Mauricio Durán, de 22 años, cadete primero del Heroico Colegio Militar; será la cuarta generación de su familia con formación militar. Foto: Eduardo Cabrera

La conmemoración de los 198 años del Heroico Colegio Militar fue presidida por el rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, David Rivera Medina, y el director del HCM, Fidel Mondragón, Rivero en las instalaciones de dicho plantel.

Los cadetes participan en diferentes actividades físicas y culturales, en el colegio los jóvenes aspirantes a ser grandes oficiales de las fuerzas armadas aprenden manejo de armas, monta de caballos, artillería y materias administrativas para poder culminar la licenciatura en administración militar.

Gloria Mariel, cadete de tercer año de 21 años y proveniente de Sonora, inició como soldado y decidió seguir su formación en el HCM para poder continuar con su carrera. Gloria, de tez morena y con 1.74 metros de altura, tiene como objetivo llegar al más alto grado permitido en la especialización que ella elija.

Jóvenes cadetes participaron en distintas actividades durante la conmemoración de los 198 años del Heroico Colegio Militar. Foto: Eduardo Cabrera

"Pasé de una vida civil a una militar, fue un cambio trascendental, afuera como soldado era tener disciplina aquí adentro debes tener aún más (...) llegas y no te dejan sola, te ayudan a afrontar ese cambio, es muy lindo porque sientes el apoyo de todos en todo momento" comentó Gloria a La Razón.

Todos pueden entrar al Colegio Militar y ser parte del ejército, es muy satisfactorio saber que te preparas aquí adentro para graduarte y ayudar ahí afuera mañana en cualquier situación que se requiera Gloria Mariel, cadete de tercer añodel Heroico Colegio Militar

Gloria Mariel, cadete de tercer año del Heroico Colegio Militar. Foto: Eduardo Cabrera

El Heroico Colegio Militar forma subtenientes de las Armas de Infantería, Caballería, Artillería, Arma Blindada, Ingenieros de Combate y de los servicios de Policía Militar e Intendencia con la finalidad de crear comandantes de sección de las unidades de las Armas y de Policía.

Cadetes apuntan sus armas durante la conmemoración de los 198 años del Heroico Colegio Militar. Foto: Eduardo Cabrera

Cadetes montando a caballo durante la conmemoración de los 198 años del Heroico Colegio Militar. Foto: Eduardo Cabrera

El Heroico Colegio Militar celebra 198 años con diferentes actividades físicas y culturales. Foto: Eduardo Cabrera

Cadetes del Heroico Colegio Militar. Foto: Eduardo Cabrera

