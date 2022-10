Higinio Martínez y Horacio Duarte pactan cierre de filas con Delfina Gómez por Edomex

El senador Higinio Martínez formalizó el cierre de filas con Delfina Gómez rumbo a la contienda por la gubernatura del Estado de México en 2023, donde la abanderada de Morena convocó a las bases a evitar que haya desunión.

En un encuentro que sostuvo con la organización de Martínez, denominada Mexiquenses de Corazón, en el que también estuvo presente Horacio Duarte, pactaron la unidad para arrebatar al PRI su principal bastión en los próximos comicios.

Delfina Gómez, la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México resaltó que ésta será la primera de múltiples reuniones que sostendrá y subrayó que sólo unidos lograrán alcanzar el éxito.

te puede interesar Choque de tren con pipa desata fuerte incendio en Aguascalientes; reportan 2 mil evacuados (VIDEO)

“Por esa unidad hemos tenido tantos logros y éxitos. Fortalezcamos la unidad y la inclusión, hay muchas mujeres, jóvenes, mujeres y asociaciones que quieren sumarse y no saben cómo hacerlo, tenemos que orientarlos”, expuso.

Entre gritos de “¡gobernadora, gobernadora, gobernadora!” de los asistentes al encuentro, la también senadora se refirió a los rumores sobre ella respecto a que siempre ya no quiere contender por el Edomex.

“Por ahí andan diciendo que no quiero, si no quisiera estaría en mi casa; que la maestra es medio ratona, pero a eso no le juego ni le jugaré; y que si estoy enferma, pero estoy bien, no estoy mala del corazón”, manifestó.

Delfina Gómez pidió a los morenistas a que “vayan cargando pilas, porque esto va muy bien” y también le agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por la confianza que le ha tenido para esta labor.

Y reiteró su petición a Horacio Duarte e Higinio Martínez que la apoyen para obtener el triunfo en a contienda del año próximo.

LRL