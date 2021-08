Higinio Martínez se suma a lista de políticos hackeados

El senador de Morena, Higinio Martínez Miranda informó que su cuenta de WhatsApp fue hackeada este jueves.

Por medio de sus redes sociales pidió a sus contactos hacer caso omiso a las solicitudes de dinero y reportar el intento de fraude.

Les informo a todos mis contactos de WhatsApp que mi cuenta ha sido hackeada. Están pidiendo una cantidad de dinero que no he solicitado. Agradecería no tomaran en cuenta dicho mensaje y reportarlo por favor. Gracias