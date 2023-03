Hija de empleado del INM en Ciudad Juárez denuncia que FGR tiene incomunicado a su padre

Roberto Collazo era el encargado de la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración al momento de la tragedia donde 39 migrantes perdido la vida; Tania Collazo dijo entre lágrimas para La Razón, que su padre “salió de su casa a laborar y fue enviado por sus superiores a declarar de manera voluntaria para que contara sobre cómo operaba la central migratoria, pero jamás pudieron ya comunicarse con él tras su declaración”.

La hija de Collazo, hombre que estaba a cargo de la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) exigió junto con cuatro de sus familiares, a la Fiscalía General de la República (FGR) “una investigación apegada a derecho y no solo en que se trabaje a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y él quede bien en su próxima visita a esta frontera”, comentó.

Cientos de migrantes de diversas nacionalidades intentaron cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en Ciudad Juárez. Juan Ortega Solís / Cuartoscuro

Fue enviado por sus superiores a declarar voluntariamente

Tania Collazo aseguró que ayer comenzaron a hablarles a varias personas de la estación migratoria que laboran ahí, incluso a aquellos que no estaban al momento del siniestro, como es el caso de su padre quien al momento del incendio no estaba en dicha estación migratoria.

“Él fue a laborar, en cuanto supo de lo ocurrido se presentó, pero en la noche que ocurrió él no estaba en el lugar, ayer fue enviado por sus superiores a declarar de manera voluntaria pero ya habían transcurrido más de 12 horas y permanece incomunicado, no sabemos cómo este ni cuál es su situación legal”, indicó.

Tania dijo que su padre recientemente estuvo delicado de salud y ese es el motivo que ha hecho que ella y sus familiares levanten la voz, para que las autoridades den con los verdaderos responsables ya que teme por su salud.

“Él recientemente sufrió una aneurisma y embolia por lo que requiere medicamento, no llevaba su medicamento con él y la verdad es que nadie nos dice cuál es su situación o cómo es que se va a proceder, siento que las autoridades esconden algo más y lo quieren poner sobre la gente de menor rango”, externó la mujer.

Hace un llamado a la población

Y aunque exige que le den una respuesta a la familia ya que sabe es un derecho, sabe por medios de comunicación que a su padre lo acusarán por el homicidio culposo de 39 migrantes.

“Mi papá lo último que hizo en ese día fue un traslado al DIF de dos menores migrantes, él personalmente los entregó, siempre estuvo atento de tratar bien a las personas y así debe ser, está escrito en una bitácora del día, donde dice que los recibieron y pueden confirmar que él no estaba en la estación migratoria cuando empezó el incendio”, dijo.

Tania hace un llamado a la población a no dejarse engañar por los pronunciamientos oficiales, y a que la gente analice bien el fondo de esta situación para que “no paguen inocentes por situaciones que se le salieron a otros de control, mi padre es un empleado del INM, pero no es la persona que implementó la operatividad de la estación provisional”, concluye.