Homicidio, 1a causa de muerte en mujeres de 15 a 24 años

Colectivas en apoyo a la mujer lamentaron que las estrategias de protección no hayan servido en 2020, pues la ola de violencia en el país sigue en aumento, como indican los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reveló que el homicidio es la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años, y la tercera en el grupo de 25 a 34 años de edad.

“Es un sector de la población que está siendo afectado, pero el problema es que no hay suficientes datos reales de la violencia contra las mujeres, pues estos sectores son muy difíciles de contabilizar”, destacó Carla Ramírez, vocera de Libres y Combativas.

Señaló que las menores agredidas pueden contar con el apoyo de redes o de sus propias madres dentro de su núcleo familiar, quienes les apoyan a levantan denuncias y por ello son más atendidas en todos los casos, contrario a lo que pasa con las mujeres más grandes, quienes tienen que batallar más o es más difícil creerles.

“Hay que entender que a mayor edad los agresores son las parejas, pero cuando son más chicas, son los hermanos y primos quienes las agreden, por ello en muchas ocasiones las cifras son incorrectas al no denunciar en muchos casos por parte de las familias”, dijo.

Aseguró que ninguna estrategia de las autoridades para proteger a las mujeres ha dado resultados.

Por separado, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), señaló que México no tiene políticas para atender de manera integral a las juventudes y sus adversidades, a pesar de que existen leyes de protección, ya que hay una mirada “adultocentrista” en cada una de las instituciones que no velan por los derechos de los jóvenes en el país.

“Y eso lo vimos muy de cerca el año pasado en la pandemia, pues no consideraron la seguridad de los adolescentes durante el confinamiento en casa, quienes se han visto afectados por esta estrategia. Las mujeres menores asumieron el cuidado de sus hermanos, además de que otros factores como la pornografía infantil aumentó y no veo que el Inegi haga referencia de ello.

“Las niñas y adolescentes en esas edades están marcadas por las desigualdades y es una construcción negativa por razones de género. Todo es se suma al infanticidio, violencia en el hogar, entre otras que están en todo el desarrollo de su vida”, refirió Figueroa.

Por su parte, la activista Frida Guerrera dijo que la violencia en contra de las mujeres sigue siendo muy grave sea a cualquier edad, y si no se toman acciones urgentes, la situación va seguir igual.

“Lo que si hay que reconocer es que las autoridades sí están haciendo algo más que otras administraciones, pero sigue habiendo errores de los ministerios públicos que siguen fallando”, refirió.

Indicó que la voluntad de las autoridades se debe traducir en acciones, ya que aún falta mucho por hacer.

El dato: En 2020 se reportaron 8,945 personas desaparecidas de 15 a 34 años, de las que 3,884 son mujeres, según datos del Registro Nacional.

Segob: despenalización del aborto no se consulta

Los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo no están a consulta, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se preguntaría a la población el tema del aborto.

En conferencia, aclaró que lo que será consultado únicamente es el tipo penal específico que deberá establecerse en torno a la interrupción legal del embarazo, después de que en días pasados se aprobó la despenalización en Argentina.

“Son los tipos penales, la tipología penal lo que se va a consultar. Es consultar criminalización o no. Se trata de que las mujeres decidan, a través de sus representantes, no sobre los derechos sino sobre un tipo penal específico. Los derechos no están a consulta”, precisó.

Asimismo, refrendó su postura a favor de la despenalización del aborto, la cual, dijo, mantiene desde hace muchos años, incluso cuando fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, el Gobierno de la República tiene que analizarlo.

Recientemente, el Ejecutivo refirió que la despenalización del aborto “es un tema que se debe de consultar y en el cual deben de decidir libremente, en especial las mujeres y que no haya ninguna limitación”.