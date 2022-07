Feminicidio de Luz Raquel Padilla, deleznable y reprobable: PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, condenó el feminicidio de Luz Raquel Padilla en Jalisco, el cual calificó como "deleznable y reprobable".

El perredista dijo que al Presidente Andrés Manuel López Obrador no le importa la situación de violencia a la que se enfrentan las mujeres mexicanas, pues al iniciar el sexenio dijo que su gobierno sería feminista, pero la violencia contra las mujeres, en particular los feminicidios, no cesan.

El presidente López Obrador ha demostrado que es un misógino y que no le importan los movimientos feministas, ni las causas de las miles de mujeres que se manifiestan por el machismo y la violencia de género, nunca se ha sentado para dialogar con ninguna representación de este amplio movimiento social Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD

LEER MÁS Rechaza 4T medidas cautelares contra funcionarios de Morena; son excesivas y violatorias de derechos

Zambrano Grijalva criticó la actitud del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues a pesar de los constantes llamados y denuncias de Luz Raquel Padilla, no se le hizo caso, lo que pudo haber prevenido su homicidio.

Cuando hay denuncias se investiga, no se ignora, las autoridades tienen que darle atención y acompañamiento de inmediato a las mujeres que hagan cualquier tipo de señalamientos porque su integridad está en riesgo y hoy la omisión es cómplice de los feminicidas Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD

Además, criticó las declaraciones del Ejecutivo quien refirió que el feminicidio fue culpa del neoliberalismo.

Eso no es otra cosa que eludir su responsabilidad, es un gobierno fracasado, con esa declaración López Obrador se desenmascara, no vemos que actúen con estrategias nuevas, no hay políticas públicas para erradicar la violencia de género, al contrario, Morena recortó programas que ayudan a miles de mujeres que son víctimas de violencia Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD

RFH