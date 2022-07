Homicidios de mujeres alcanzan cifra récord en tres décadas

Al cierre del 2021, los homicidios de mujeres registraron tres mil 991 víctimas, cifra histórica más alta en tres décadas, desde 1990, de acuerdo con cifras preliminares presentadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la presente administración, los homicidios de este sector se mantienen sin una tendencia de variación, pues en el 2019 hubo tres mil 893 víctimas; en 2020, tres mil 957 y, en el 2021, tres mil 991 víctimas.

Durante el 2021, el mayor número de víctimas estuvo entre mujeres jóvenes, 25 a 29 años, con 574 víctimas; entre personas de 20 a 24 años ocurrieron 544 asesinatos; de 30 a 34 años fueron 543 homicidios; de 35 a 39 años, 448, y de 15 a 19 años se reportaron 342 asesinatos.

En el caso de las menores, el Inegi documenta: de cero meses a un año, 26 víctimas; de uno a cuatro años, 26 personas; de cinco a nueve años, 36, y de 10 a 14 años, 82 asesinatos.

Las entidades con mayores niveles de incidencia en este delito son: Guanajuato, con 572 crímenes; Estado de México, 437; Baja California, con 349; Chihuahua, con 335, y Michoacán, con 275 personas fallecidas.

Gráfico

Sobre este flagelo, activistas manifestaron a La Razón que no es sorprendente que los delitos sigan aumentando y estimaron que continuarán al alza ante un “Estado de derecho fallido, un sistema patriarcal que minimiza, naturaliza y justifica las violencias machistas contra las mujeres, y un sistema de justicia inoperante e impune”.

“Desafortunadamente, todos los días hay asesinadas y desaparecidas que son ejemplo de la incapacidad de las autoridades en todos los niveles de gobierno, el brindar seguridad y protección, de actuar de manera expedita y con enfoque de género.

“Como es el caso de Luz Raquel, el de Debanhi, Ingrid, Fátima, Cecilia, Sol, Mariana y muchas mujeres y niñas en este país”, expresaron las activistas a este rotativo, quienes prefirieron omitir sus nombres.

Destacaron que, a diario, escuchan los testimonios de víctimas, a quienes no les quisieron renovar sus órdenes de protección, porque “no las habían golpeado”; a quienes no les dijeron que tenían derecho a ir a un refugio y llegaron a casa, y las atacaron con ácido.

Patricia Olamendi, defensora de los derechos de las mujeres, señaló que los asesinatos de este sector se clasifican en feminicidios, homicidio doloso y culposo. Detalló que el caso de la jóven Debanhi Escobar estaba catalogado como homicidio culposo.

Resaltó que no hay una estrategia para atender la problemática: “En general, no tenemos policías especializados, las fiscalías no tienen capacidad para atender este tema y el Poder Judicial no tiene aéreas especializadas para violencia contra las mujeres, contrario a lo que está pasando en América Latina”.

La abogada consideró que, para el actual Gobierno federal, este sector “no existe”, y recordó que pidieron que la violencia contra las mujeres fuera declarada como una alerta nacional, por todos los casos que han ocurrido, pero la alerta la negó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) junto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

“Los recursos para la prevención, y algunos de atención, prácticamente desaparecieron… Estamos viviendo una situación que hemos insistido que es de total desamparo, pero el Gobierno no tiene ni oídos ni ojos para ver esta magnitud de la violencia; vivimos cosas inimaginables”, refirió.

Varias hipótesis en caso Luz Padilla, dice Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Jalisco informó ayer que existen “varias hipótesis” en torno al caso de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada en Arcos de Zapopan, el pasado 16 de julio y murió tres días después del suceso.

En conferencia de prensa, el titular de la FGJ de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que el día de la agresión a la joven se le vio comprar un encendedor y dos botellas de alcohol en establecimientos de la zona.

Y añadió que tras recabar indicios, se comprobó que una de las botellas que compró la víctima se encontraba en el lugar donde fue quemada, así como el encendedor.

Méndez Ruiz dijo también que se constató que Luz Raquel manipuló la cámara de vigilancia del edificio en el que vivía antes de exhibir las pintas amenazantes hacia su persona.

El funcionario señaló que no existe la intención de “victimizar ni revictimizar a nadie, ni a Luz Raquel ni a la persona detenida por estos hechos”, al destacar que sería negligente de su parte realizar conclusiones sobre un probable autoataque, ya que lo recabado es información preliminar. “No estoy haciendo una conclusión de la investigación, pero todas son líneas que se siguen agotando”, comentó.

En tanto, Sergio Ismael “N”, vecino de la activista y el principal sospechoso de haberla quemado, fue vinculado a proceso por delitos contra la dignidad de personas y lesiones cometidos en agravio de Luz Raquel, el pasado 5 de mayo, cuando fue atacada con cloro industrial y amenazada de muerte.

Durante la audiencia de vinculación que se desahogó la tarde de ayer, la representación social dio a conocer datos de prueba suficientes en torno a la posible participación de Sergio Ismael “N” en este hecho.

Por otra parte, la secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN, Laura Esquivel Torres, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de todos aquellos funcionarios que resulten responsables por las graves omisiones que se llevaron a cabo, previo al asesinato de la activista Luz Raquel Padilla en Jalisco.

“Estamos aquí por el caso de Luz Raquel Padilla, este feminicidio que nos tiene horrorizados a todos, pues hizo todo lo que el sistema le dijo que hiciera, pidió auxilio en redes, puso una denuncia formal antes las autoridades de Jalisco y nada de esto les fue suficiente para brindarle las medidas de protección, Si hoy Luz Raquel está muerta es por las graves omisiones de las autoridades de Jalisco”, explicó.

La panista aclaró que en México se asesinan a 11 mujeres diariamente, aparte que 97 por ciento de los casos queda impune, mientras que Jalisco es el tercer estado en impunidad. “El domingo hicimos una protesta y anunciamos que íbamos a proceder legalmente para que el tema no se olvide”, destacó.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, aseveró que a este Gobierno federal “lo que menos le interesa son las mujeres” por ello, adelantó, no nos cansaremos de denunciar los feminicidios que ocurren.

Giran 4 órdenes de captura contra agresores de Ceceña

En Morelos, la Fiscalía General de Justicia de Morelos informó que ya fue emitida una ficha de búsqueda de los agresores de Margarita Ceceña Martínez, quien el domingo pasado murió a causa de las quemaduras provocadas por sus familiares, en el municipio de Cuautla, el pasado 1 de julio, luego de que le prendieron fuego.

En un comunicado, la dependencia explicó que, derivado de la denuncia que realizó la señora Andrea “N”, madre de la víctima, se solicitó orden de aprehensión en contra de sus familiares y agresores, quienes fueron identificados como María de la Cruz “N”, Nataly “N”, Leobardo “N” y Primitivo “N”, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Señaló que tras la denuncia, “se inició la carpeta de investigación correspondiente en donde se integraron las periciales así como declaraciones de diferentes personas, y se dictaron, el 4 de julio, las medidas de protección en el domicilio de la afectada”.

Detalló que la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia dará atención psicológica a los tres hijos de la víctima, todos menores de edad.

El órgano de justicia anunció que desde ahora será la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio quien recabe las pruebas necesarias en la carpeta iniciada por el delito de feminicidio.

“A través de la Fiscalía de Feminicidios se dará continuidad a los actos que permitan la localización, aprehensión y puesta a disposición de las personas partícipes en los hechos de violencia que generaron la pérdida de la vida a una mujer, mismos que habrán de ser presentados ante la autoridad judicial y que no exista impunidad”, agregó.

En tanto, a las tres de la tarde de ayer, Margarita fue sepultada en el Panteón de San Isidro Atlautenco, en Ecatepec, Estado de México.

Con información de Daniela Gómez yJorge Butrón