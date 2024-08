Señalan carencias en hospitales públicos tras alerta por mpox

Falta de filtros para pacientes, nula capacidad para identificar los contagios desde las entradas, ausencia de insumos para proteger al personal médico y carencia o escasez de vacunas son el escenario que enfrentan los hospitales del sector salud en México, en caso de un brote de mpox o viruela símica.

En la Ciudad de México, médicos del sector salud aseguran que las instituciones públicas no se encuentran del todo listas para un brote de la enfermedad y consideran que hay un alto riesgo de extensión de contagios porque, para comenzar, ni siquiera hay filtros desde el primer contacto en los hospitales.

“Hemos tenido capacitación, pero ha sido mínima. Sólo nos dieron una estadística de cómo están sucediendo las cosas, pero que nos digan el protocolo a seguir, no. El problema principal es la atención de primer nivel, pues sólo si vemos alguna sospecha, debemos avisar a Epidemiología para que ellos hagan el cerco y las investigaciones”, expuso Andrea López, doctora de una clínica del ISSSTE.

Andrea López, Doctora

En entrevista con La Razón, mencionó que no existe un filtro real en las clínicas debido a que el paciente llega con toda la sintomatología, pide una ficha y se queda en la sala de espera hasta que sea recibido por algún médico.

“Ya cuando vemos los síntomas, comenzamos a ver qué puede ser, pero lo que hemos visto desde el 2022 es que realmente no hay un cuidado para que el virus no se esparza; no hay revisiones ni cuidados para los demás pacientes”, advirtió.

En México, 56 por ciento de los casos notificados de viruela símica desde el 2022 ha sido confirmado, lo que significa que, por cada 10 casos sospechosos, casi seis son contagios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Gráfico

Desde el año 2022 y hasta el 5 de agosto del 2024 se tiene un total de siete mil 385 casos notificados de viruela símica, de los que cuatro mil 130 han sido confirmados, con resultado positivo por alguno de los laboratorios con competencia técnica avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

En el 2024, nuestro país ha registrado un total de 212 casos probables y 49 confirmados; además, se encuentran distribuidos en 11 entidades federativas: 29 en la Ciudad de México, siete en Quintana Roo, tres en Jalisco, dos en Morelos y Puebla, así como uno en el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Al respecto, la doctora Montserrat Jiménez explicó que si bien les han dado muy poca información, como médicos saben los riesgos que significa un posible brote y sus consecuencias en la salud humana.

“Que estemos preparados para sobrellevar los contagios, yo creo que no, porque faltan medidas de protección, así como equipo para manipular a los pacientes. Tampoco tenemos indicaciones de medidas básicas; esto es, por dónde se van a conducir y cómo se va a prevenir un contagio”, puntualizó.

Señaló que únicamente se les ha dado el aviso de la Ssa, que notifica de la alerta, así como los casos y contagios que están activos en el país, pero sostuvo que el principal problema es ubicar los casos y detenerlos, aislarlos, y combatir la enfermedad para que no se extienda.

La médico mencionó que los síntomas de una persona contagiada con mpox son lesiones en la cara, fiebre, malestar general, cefalea, dolor faríngeo, conjuntivitis y escurrimiento nasal. El medicamento que se da es paracetamol y loratadina, pero para las lesiones se brinda baño coloide, polvo de hada y compresas para que se sequen las lesiones.

Por separado, el epidemiólogo del sector salud Óscar Sosa mencionó que el mayor conflicto para los hospitales del sistema público es la primera atención, ya que muchos de los pacientes no se reciben como graves, a diferencia del Covid-19. “Lo importante es la toma de una muestra que lo certifique y que se limite su interacción con más personas”, dijo.

El experto en salud mencionó que quienes deben ver solamente al paciente con probable contagio es el médico y el químico que toma la muestra; después, el paciente se debe ir a su hogar con analgésicos y se le dice que le dé seguimiento por parte de instancias especializadas.

Apuntó que, en caso de un brote, hay mucho riesgo, pues desde el 2022 que se registraron los primeros contagios, no ha habido un programa de vacunación.