Hospitalizan a Israel Vallarta por bronquitis aguda, reporta Mary Sainz

Israel Vallarta, presunto líder de la banda de plagiarios Los Zodiaco fue trasladado a un hospital de Toluca, Estado de México, debido a una bronquitis aguda no especificada, informó su esposa Mary Sainz.

En breve entrevista dijo que por el momento desconoce su estado de salud, pues las autoridades le avisaron pasadas las diez de la mañana, y por ello se va a trasladar hacia esa ciudad para conocer su padecimiento .

"Me dice que está estable y consciente, pero no sé más ya que me llamaron hace rato para avisarme de su enfermedad, solo me avisaron que tenía bronquitis aguda, pero quiero corroborarlo porque el día de la visita, el domingo pasado, estaba bien"