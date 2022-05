Hospitalizan al papá de Yolanda por hipertensión

José Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, desaparecida desde el pasado 31 de marzo, fue hospitalizado la noche del sábado al presentar problemas de presión alta.

En un audio que compartió a través de un grupo de WhatsApp, Gerardo Martínez señaló que no se ha sentido bien de salud desde hace unos cuatro días, “pero no lo había manifestado a nadie, porque no quería parar” la búsqueda de su hija.

Explicó que optó por hospitalizarse para que se le indujera a dormir bien y así descansar un poco, ya que tampoco ha conciliado el sueño en los días recientes.

El papá de Yolanda dijo que espera que este lunes pueda retomar la búsqueda de Yolanda, quien desapareció luego de salir de la casa de su abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Admitió que después de su reunión con el gobernador Samuel García Sepúlveda, hizo prácticamente “escapismo” de los medios de comunicación, debido a que ya no podía hablar, pues señaló que “mi respiración era poca” y por eso decidió internarse.

El pasado viernes 6 de mayo, Gerardo Martínez informó que durante la búsqueda de la joven de 26 años se hará uso de drones en los límites de los municipios Juárez y Guadalupe.

Sobre el supuesto acoso que Yolanda recibía por parte de un tío suyo, el papá de la joven dijo que espera que su hija regrese a casa para interponer las denuncias correspondientes.

“A mí me interesa que aparezca mi hija. Estoy esperando recibirla con los brazos abiertos. Si nos está escuchando y si se está escondiendo para no causar alguna vergüenza, adelante, aquí lo importante es que salga”, agregó.

De acuerdo con el último reporte, la joven de 26 años fue vista por última vez en una zona de la colonia México 86 en Ciudad Guadalupe, municipio de San Nicolás, repartiendo solicitudes de empleo, ya que había dejado su antiguo trabajo para poder tener más tiempo para cuidar a su hija, que el pasado 29 de abril cumplió cuatro años.