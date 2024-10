Hospitalizan al senador Luis Donaldo Colosio; 'no es nada grave', asegura

Por un dolor en espalda y piernas, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas fue hospitalizado este miércoles, lo cual, dijo, “es la edad”.

En un videomensaje difundido en redes sociales y con buen estado de ánimo, el emecista informó que desde hace dos días comenzó con los dolores en el cuerpo, por lo que fue internado para realizar un chequeo médico.

“¿Cómo están familia? Yo no tan bien, pero ya estoy mucho mejor. Desde hace dos días empecé con un dolor muy fuerte desde la espalda, ya me checaron y parece que no tengo nada grave, reposo, medicamento. Pero ¡qué cosas!, es la edad. ¿Cómo van ustedes?”, señaló sonriente.

Luis Donaldo Colosio Riojas informó que fue hospitalizado Foto: Captura de pantalla

A través de sus historias en la red social Instagram, Luis Donaldo Colosio Riojas agradeció a las personas que le enviarón mensaje e informó que se encuentra bien y fue diagnosticado con una lumbalgia.

"Estoy bien, gracias a Dios, fue una lumbalgia muy fuerte, que practicamente me inmovilizó, afortunadamente ya me inyectaron algo y me recetaron algunos analgésicos, reposo y llevarmela más tranquila, muchas gracias por estar pendientes", informó en redes sociales.

El exalcalde de Monterrey se ausentó este día de la sesión en el Senado donde se discutirán los dictámenes en materia de transporte ferroviario y energética, la cual será maratónica, según adelantó el propio presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

