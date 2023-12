Hoy se cumplen cinco años del mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador…Vamos a seguir con el legado: Claudia Sheinbaum

Un gobierno honesto, con amor al pueblo y con honestidad, es el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, describió Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata a la presidencia de la República por la coalición ‘’Sigamos Haciendo Historia’’, ante militantes y simpatizantes de Tonalá, Jalisco.

‘’Hoy se cumplen cinco años del mejor gobierno que ha habido, quizá, en toda la historia de México, hoy se cumplen cinco años del mejor Presidente, de Andrés Manuel López Obrador’’, destacó.

Al respecto, festejó que México vive uno de sus mejores momentos, pues gracias al modelo del Humanismo mexicano de la 4T se ha logrado que muchos lugares de México gocen de más y mejores oportunidades.

Hoy se cumplen cinco años del mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador: Claudia Sheinbaum

‘’Tenemos un presidente que dejó de mirar a los de arriba, y miró a los de abajo, que demostró que por el bien de todos primero los pobres (...) Hoy México está mejor que nunca’’, celebró ante la militancia de Jalisco.

Sin embargo, reconoció que aún hay muchos lugares en los que la 4T no ha logrado consolidarse, como es el caso de Jalisco, un estado que ha sido víctima de grandes engaños por parte de gobiernos que nunca han cumplido sus promesas.

Al respecto, aseveró que una vez que Jalisco sea parte del gran movimiento de Transformación, muchas cosas podrán dar un giro de 180 grados, pues añadió que su más grande sueño es garantizar seguridad, educación pública de calidad, así como implementar un servicio de salud para todos y todas, entre muchas otras cosas que ya se han logrado en otras partes como en la Ciudad de México, donde fue Jefa de Gobierno.

Ya son cinco años de la transformación iniciada por el presidente @lopezobrador_. México vive momentos estelares. Les comparto esta reflexión.



Precandidata única a la Presidencia de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de MORENA. pic.twitter.com/eQx8gnGy1S — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 1, 2023

Entre los muchos sueños de los que está hecha la continuidad de la Cuarta Transformación, Sheinbaum Pardo, hizo énfasis en recuperar los recursos naturales que hacen de México una nación diversa, como es el caso del Lago de Chapala o el Río Santiago, en Jalisco, dos fuentes de agua que fueron olvidadas por anteriores gobiernos del estado.

‘’Ellos decían que si no le ponemos precio a la naturaleza, entonces no valía, le llamaban: ‘Vamos a internalizar las externalidades’. No, nosotros queremos cuidar la naturaleza, hay que dedicarle recursos, esa es la gran diferencia’’, añadió.

Por lo que ante la militancia de Jalisco hizo un llamado para que la 4T llegue a todo Jalisco.

Hoy iniciamos una nueva etapa con la alegría de saber que vamos por el camino correcto, el de la honestidad y resultados, la construcción de los grandes derechos y el amor al pueblo de México.



Les comparto el primer spot de nuestra precampaña a la Presidencia de México. pic.twitter.com/7pBSbGwuY0 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 20, 2023

‘’Vamos a sacar adelante a Jalisco, y vamos a seguir con el legado, con el ejemplo, con amor al pueblo, con honestidad, con resultados, vamos a seguir construyendo el mejor México posible’’, concluyó.

En su intervención, Claudia Delgadillo, precandidata de la coalición ‘’Juntos Haremos Historia en Jalisco’’ a la gubernatura del estado puntualizó que darle paso a la Cuarta Transformación en tierras jaliscienses es lo que se necesita para erradicar la corrupción, pero en especial para que Jalisco pueda avanzar a favor de los derechos de las mujeres y en general para garantizar que las mexicanas y mexicanos puedan tener una mejor calidad de vida.

‘’Cada tema que le duele a Jalisco, lo vamos a resolver, pero no solo yo, lo voy a resolver con ustedes, en sus comunidades, en sus colonias, en sus municipios, porque un mejor Jalisco sí es posible si todas y todos estamos de la mano de nuestra amiga y precandidata única Claudia Sheinbaum’’, comentó.

Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a escuela pública tengan una beca como lo hicimos en la Ciudad de México. Lo haremos paulatinamente hasta alcanzarlo. Seguiremos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.

Este es nuestro segundo spot. pic.twitter.com/CKdF7eNynP — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 21, 2023

En su intervención, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, reiteró que es vital trabajar ‘’con unidad y con movilización para lograr la continuidad de la Cuarta Transformación’’, pero en especial para garantizar que lo logrado por el Presidente López Obrador se consolide a través de los años.

Al evento asistieron, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles; Katia Castillo Lozano, dirigente estatal de Morena; Rafael Barajas ‘’El Fisgón’’, presidente del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena; Luis Ernesto Munguía, dirigente estatal del PVEM; Susana De La Rosa, presidenta de Futuro; Ernesto Gutiérrez Guízar, presidente de Hagamos Jalisco; Maiella Gómez, dirigente nacional de Fuerza x México; Ernesto Palacios, delegado político de Claudia Sheinbaum en Jalisco y Efraín Morales López.

Continuando con su recorrido como precandidata a la presidencia por Morena, PT y el PVEM, Claudia Sheinbaum se reunirá con la militancia del Estado de México en el municipio de Zinacantepec, a las 13:00 horas, en Av. 16 de septiembre, esquina Av. Universidad, Santa Cruz de los Patos, y posteriormente, a las 18:00 horas, en el Auditorio Municipal de Ixtlahuaca.

Hoy se cumplen cinco años del mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador…Vamos a seguir con el legado: Claudia Sheinbaum Foto: Especial

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo