Hoy inicia el segundo piso de la 4T: Claudia Sheinbaum; lee 100 puntos de su gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México, en el que delineó los 100 puntos de su gobierno.

“Amigas y amigos, el día de hoy inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, mencionó.

Además, prometió que seguirán las giras de trabajo de fines de semana, así como reiniciar las conferencias matutinas, desde las 7:30 horas del 2 de octubre.

"No al racismo, no al clasismo y no al machismo", señaló la presidenta de México.

"No al racismo, no al clasismo y no al machismo", señaló la presidenta de México. Foto: Captura.

Al enunciar los ejes de su gobierno, aseguró que México nunca tendrá una actitud de subordinación ante otros países, pues "se le ha devuelto la dignidad al pueblo".

Sobre los mexicanos en el extranjero, prometió atender a los paisanos con dignidad en todos los consulados que existen en todo el mundo.

Además, se comprometió a seguir buscando a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

Asimismo, indicó que va a impulsar la reforma al sistema electoral para fortalecer la democracia participativa, las consultas ciudadanas y reducir costos de las elecciones.

"En 2027, me someteré a la consulta de revocación, como lo establece la Constitución", afirmó.

Claudia Sheinbaum adelantó que va a mandar una reforma para que desde 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto.

Además, indicó que habrá un cambio para combatir al nepotismo y la impunidad. Los puntos que presentó Claudia Sheinbaum son los sigueintes: