Hugo López-Gatell rechaza que haya alerta por COVID-19, por llamado de la UNAM de usar cubrebocas

El subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no hay alerta por COVID-19 en nuestro país, ya que "la situación está en calma" y pidió "no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad".

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se está haciendo un llamado para el uso masivo del cubrebocas aunque sí ha habido un aumento en los casos de COVID-19.

"Hemos notado, estamos en la semana 30 de 2023, durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados, y estos casos son fundamental ente los casos que no han requerido hospitalización. Por hospitalización hemos notado que no recibieron esquema de vacunación, son quienes pueden estar ocupando estas camas, pero la ocupación es mínima", dijo.

Hugo López-Gatell (@HLGatell) rechaza que haya alerta por #COVID19, por llamado de la @UNAM_MX de usar cubrebocas https://t.co/dYKJWBTnah pic.twitter.com/tPWqTLtwG9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 1, 2023

Esto luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo un llamado a utilizar nuevamente el cubrebocas ante el cambio que ha habido durante las últimas semanas respecto al número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico.

La UNAM "tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario", comentó.

López-Gatell anunció que en octubre habrá vacunación contra la influencia para proteger a la población de un posible repunte de casos por la temporada invernal.

Referente a la situación actual de #COVID19 en México y en la Universidad Nacional Autónoma de México, se informa lo siguiente > https://t.co/ravqvwDbvx pic.twitter.com/yX7OTcBZQX — UNAM (@UNAM_MX) July 31, 2023

