Van Ifigenia y Noroña como presidentes de las Cámaras

La conducción del Congreso de la Unión en su primer año de la próxima legislatura quedará a cargo de Ifigenia Martínez, en la Cámara de Diputados, y de Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República.

Morena, como la primera fuerza política en San Lázaro, eligió a la catedrática y política de 94 años como la presidenta de la Mesa Directiva, por lo que será la encargada de colocar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo.

“Fue electa por un año, primer año de ejercicio legislativo y le corresponderá ponerle la banda presidencial a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, declaró el recién nombrado coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila.

A su salida, se dijo contenta de recibir este encargo legislativo, principalmente por el significado que tendrá la toma de protesta de la presidenta electa.

¡Qué felicidad! de que las mujeres por fin estamos al frente, junto con los hombres, para sacar adelante a nuestro gran país

Ifigenia Martínez, Próxima presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro

“¡Qué felicidad! de que las mujeres por fin estamos al frente, junto con los hombres, para sacar adelante a nuestro gran país. Vamos todos juntos, lo digo junto con ustedes, junto con todos los mexicanos, vamos adelante”, dijo, mientras era sostenida por dos asistentes que la encaminaron hacia el automóvil del que partió.

Antes, dejó ver duda en conducir los trabajos de la Mesa durante todo el año legislativo, pues comentó que eso se trata de un trabajo en equipo.

“Ahí si no, digo, ahí sí no lo he pensado todavía con calma, ya lo iré pensando, ya lo iremos pensando, porque no es trabajo de una persona, es trabajo de equipo y en este caso del país”, dijo.

Otros nombramientos acordados por el grupo parlamentario guinda fueron Alfonso Ramírez Cuéllar y Gabriela Jiménez como vicecoordinadores, mientras que Arturo Ávila fungirá como vocero y Pedro Haces como coordinador operativo.

Ramírez Cuellar sostuvo que el acercamiento no sólo será con los aliados del PT y del PVEM, sino también con la oposición para procurar la armonía.

En el proceso se llevó a cabo una segunda ronda de votación en la que Sergio Gutiérrez Luna fue designado vicepresidente de la Mesa Directiva, con lo que se convertirá en el segundo al mando detrás de Ifigenia Martínez.

De esta forma, aseguró que el tono de conducción de las sesiones será el de guardar los equilibrios entre las bancadas y “darle a cada quien su lugar”.

En tanto, Gerardo Fernández Noroña fue elegido unánimemente por Morena como próximo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, mientras que Adán Augusto López será el coordinador.

Aseguró que es “una honra muy grande, teniendo compañeros y compañeras tan destacados. De corazón se los agradezco mucho, cuentan conmigo como lo dijo nuestro compañero, nuestro líder Adán Augusto López”.

La Mesa Directiva también estará conformada por mujeres, entre ellas en la vicepresidencia del Senado, Imelda Castro; mientras que los secretarios de la Mesa Directiva serán Verónica Camino y Julieta Ramírez.

En tanto, Adán Augusto López, quien fue nombrado coordinador de la bancada de Morena, aseguró a la próxima Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum que “aquí hay un grupo parlamentario unido. Vamos a aportar nuestro esfuerzo, talento y trabajo para continuar apoyando en la consolidación de la Cuarta Transformación”.