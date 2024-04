Iglesia pide unidad pese a “clientelismo” político

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que ante el contexto de violencia que se vive en el país, los mexicanos deben unirse para construir la paz, a pesar de políticos que buscan “el clientelismo” a través del engaño y la mentira.

“Percibimos con tristeza que la impunidad, la corrupción, la injusticia, la pobreza, y la constante migración son otras realidades sociales presentes en nuestras comunidades. Y ante las próximas elecciones, no obstante los esfuerzos de muchos actores políticos y sociales que buscan claridad y justicia, no falta el clientelismo político, la mentira, el engaño, y la manipulación de las masas”, señaló el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López.

En conferencia desde la Sede del Episcopado Mexicano en el Estado de México, hizo un llamado a los distintos órdenes de gobierno, a los candidatos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, asociaciones religiosas y a toda persona de buena voluntad para que se unan a los trabajos que se han venido realizando en las mesas de diálogo, compromisos y encuentros nacionales que han dado como fruto la Agenda Nacional por la Paz.

“Esta agenda propone un cambio esencial en la conciencia colectiva alejándonos de una cultura de violencia para abrazar una cultura de paz que reafirme el valor de la vida, la dignidad humana, la fraternidad y la casa común. Construir la paz es la urgencia de México”, dijo.

Ante las próximas elecciones, no obstante los esfuerzos de muchos actores políticos y sociales que buscan claridad y justicia, no falta el clientelismo político, la mentira, el engaño

Rogelio Cabrera López, Presidente de la CEM

Adelantó que llamarán también a los candidatos de las gubernaturas en juego para la firma de la paz, mientras que los aspirantes en la Ciudad de México lo harán el próximo lunes. “La invitación no tiene como finalidad imponerles una agenda, no tiene como objetivo llamarlos a cuentas, esa no es nuestra tarea, esa no es nuestra función, nosotros los invitamos como ciudadanos preocupados por el país, porque de alguna manera, como obispos, tenemos la posibilidad de participar en este tejido social de México”, subrayó.

El religioso señaló que se deben quitar prejuicios y también malos entendidos, de que si la Iglesia se está metiendo en política, situación que negó, ya que tienen claro lo que es la política en México.

Por otra parte, informó que hasta el momento tienen registro de 51 ministros de culto católicos, una asociación religiosa y una universidad, que han sido llamadas a cuentas por delitos electorales; sin embargo aclaró, que solamente hay un procedimiento abierto contra un obispo de la Iglesia. “Eso son las cifras que tenemos, los obispos, cada uno, seguramente, pueden tener algún otro caso, porque hay delitos estatales, otros que pasan a la federación. Pero, ya todos están resueltos, solamente tenemos este proceso abierto”, sin embargo no mencionó quién y el delito.

Además, acusó a los partidos políticos de pintar las bardas de iglesias y centros religiosos con motivos electorales sin su permiso, por lo que pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar el tema y acudir a cada recinto a cubrir las publicaciones con pintura blanca.

Pidió a todos aquellos que desean hacer publicidad, hacerlo “de la banqueta para afuera”, y no al interior de los atrios y mucho menos dentro de las instalaciones. “Esa es la indicación y de hecho tenemos un protocolo que a lo mejor va a ser necesario ponerlo públicamente para que sepan los partidos y los ciudadanos porque luego esos que van a denunciarnos son ciudadanos”, agregó.