Iglesia se reunirá con candidatos presidenciales para firmar compromisos por la paz.

Al anunciar que el próximo 11 de marzo se reunirán con los tres candidatos presidenciales para asumir el Compromiso Nacional por la Paz, Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, advirtió que “México está herido, salpicando sangre” por tantos territorios que están en manos del crimen organizado donde dicen a los ciudadanos por quién votar en junio.

“Hemos visto que ya desde ahora están de alguna manera tratando de manipular el resultado de las votaciones, indicando a algunas partes de la población por quién debe votar. Y están amenazando también directamente ateniéndose a las consecuencias si no lo hicieran. Eso es triste, y es preocupante”, advirtió.

El obispo de Cuernavaca, Morelos, aseguró que en muchos municipios, estados y a nivel federal, los grupos del crimen organizado aportan dinero para las campañas de los candidatos que saben que ganar y después se cobran muy caro esta ayuda que dan.

“Sabemos que esto es así, no vamos a negar lo que es evidente, ahí está otra manera de manipular y después no son libres los presidentes municipales. Yo sé que Morelos todavía hay algunos municipios que pagan derecho de piso al crimen organizado. Eso es verdaderamente vergonzoso, no, sin embargo es una realidad”, afirmó.

te puede interesar PRI propone programa para dar 120 mil pesos a jóvenes de 18 a 24 años

Por lo anterior, “hacemos un llamado a las candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez Ruiz, Claudia Sheinbaum Pardo y al candidato Jorge Álvarez Máynez al encuentro donde se les presentará la Agenda Nacional de Paz y se les entregará el documento Estrategias de Política Pública para La Paz”, dijo monseñor Castro.

Informó en conferencia de prensa, que la reunión se llevará a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco a las nueve de la mañana, a la cual ya están confirmados los tres aspirantes presidenciales, con quienes dialogarán por espacio de dos horas cada uno.

El líder de la jerarquía católica expuso que las recomendaciones en materia de seguridad elaboradas por 50 especialistas en la materia para acordar la paz, están dirigidos a la reconstrucción del tejido social, seguridad, justicia, sistema penitenciario, adolescentes frente al crimen organizado y gobernanza.

Más tarde en entrevista en Grupo Fórmula, Ramón Castro lamentó que desde Palacio Nacional se emita un discurso de división y polarización en el país, mientras los integrantes de la iglesia católica buscan reuniones con los grupos criminales para alcanzar una tregua.

“Sí es verdad y hay una polarización muy preocupante. De ahí que lancemos esta voz: México únete, por tus hijos, por tus nietos, por tu futuro porque no queremos un futuro como el de Venezuela, como el de Cuba, porque queremos que las cosas mejoren y si no estamos unidos, esto podría suceder”, aseveró.

El prelado enfatizó que no puede haber justicia y paz si no se habla con la verdad sobre lo que sucede en el país.

lee más Arturo Zaldívar critica a la SCJN: ha empatado su agenda con la oposición

“Esto es México, está herido, está salpicando sangre, tantos territorios en manos del crimen organizado, qué vamos a hacer, sobre todo por el futuro y el próximo sexenio. No podemos permitir o al menos callar nuestras voces de que las cosas están así y no hay nada que hacer”, advirtió.

El secretario general de la CEM dejó en claro que los miembros de la iglesia católica tienen indicios de que “en algunas zonas el crimen organizado es prácticamente dueño del territorio, ¿quién lo duda? Todos sabemos dónde está, sabemos que actúan, que presionan, que tienen intereses.

“De ahí la razón por la que los obispos estemos suplicando que haya esa caridad y que se ponga el remedio necesario, de alguna manera estamos a tiempo”, alertó.

Por lo anterior, hizo un llamado a la población a salir a votar el 2 de junio; “vamos a dejar la apatía, esa indiferencia, a dejar de lado a que ayude que México siga herido. Vamos a buscar juntos una solución, sí se puede”.

Finalmente, monseñor Ramón Castro consideró que no es la mejor solución reunirse con los miembros de la delincuencia organizada, “pero si eso fuese necesario para evitar muertes, yo lo haría también”.

JVR