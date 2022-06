A iglesias las llaman para extorsionarlas; ese es el nivel de inseguridad: José de Jesús Aguilar

El padre José de Jesús Aguilar aseguró que el país vive una fuerte etapa de inseguridad, al grado que los criminales han llamado a las parroquias del país para extorsionarlas, por lo que pidió se haga caso al llamado de los obispos para enfrentar la violencia.

En breve entrevista con La Razón, dijo que los obispos representan cada uno a todos los católicos de cada Arquidiócesis, por lo tanto, su palabra tiene suma importancia, pues no están hablando de forma individual, sino como representantes de las iglesias de todo el país.

“Ha habido llamadas a las parroquias también para extorsionarlas. Hay que valorar la opinión de los obispos ya que es sumamente importante. Como sacerdote que estoy cerca de mucha gente me doy cuenta que a muchos de ellos, incluso a empleados de la parroquia los han asaltado, lamentablemente a algunos los han secuestrado, incluso una de mis sobrinas fue violada, por ello te das cuenta que el país está en una situación de bastante inseguridad”, aseveró.

El también subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado comentó a este diario que sus fieles y trabajadores le han comentado sobre robos en transporte público para llegar a las iglesias, incluso, aseguró que una de sus sobrinas fue violada por los criminales.

En torno a la estrategia de seguridad del gobierno federal sostuvo que no forzosamente se debe actuar con violencia, sino con inteligencia, aunque sí se necesitan hacer momentos de reflexión para evaluar lo que se está teniendo como estrategia y si está funcionando o no.

“Si después de tres años no se ha visto un resultado como se quisiera, entonces se deben buscar nuevas estrategias, hay que tener humildad para reconocer que no se están teniendo logros y tomar en cuenta que lo que yo pienso no es el camino adecuado”, concluyó.

