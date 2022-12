"No hay indispensables en Morena", dice Ignacio Mier por posible salida de Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que para Morena “nadie es indispensable”.

Cuestionado sobre si al partido le haría falta una figura como el senador Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro declaró:

“Es un movimiento, sería vanidoso pensar que alguien es indispensable. No hay indispensables, nadie es indispensable. Tenemos un movimiento que es una emoción social, una energía social y parte de esa energía la hacemos cada uno de nosotros en lo individual”, dijo.

A pesar de señalar que Monreal Ávila no es su “media naranja”, lo consideró como su amigo, al que quiere y respeta porque compartieron “batalla, vamos en el mismo tren, pero hay libertad de nuestro movimiento de cada quien decidir en qué estación bajarse”.

No obstante, refirió que el Presidente de la República tiene una “fuerza indiscutible, liderazgo nato” como fundador del movimiento.

“Él ha construido un movimiento sólido, consistente; le digo, si algo hay que reconocer y que a mí me llena de orgullo, de verdad, me estimula mucho, me nutre, es la consistencia del movimiento, no es un movimiento gelatinoso, no es un movimiento voluble que ande dando tumbos y que ande oscilando entre un lado y otro, no; tiene firmeza. Nuestra firmeza, incluso, en el dictamen de Reforma Electoral, eso es, un asunto de congruencia”, señaló.

LRL