Ignacio Mier propone consulta popular para decidir reforma al Poder Judicial

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que se encuentra trabajando en promover una consulta popular para que sea el pueblo quien decida una reforma al Poder Judicial en México.

La base de esta promoción tendrá como objetivo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos en una votación.

"En el movimiento que encabezamos estamos proponiendo que se realice una consulta popular para saber si la gente quiere que las y los ministros de la Corte sean electos por el voto popular y acabar con los privilegios. Pero lo que queremos es ¡Que el pueblo decida!", dijo Mier a través de su cuenta de Twitter.

Más tarde este domingo y en un comunicado refirió que la propuesta la hará conforme a la ley y expuso que Morena y sus aliados ayudarán en que esta propuesta avance a paso firme, “seremos casi el 60 por ciento”.

"La gente podría decidir si los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial", agregó.

Suprema Corte de Justicia podría enfrentar el fin de una era, dice Mier

Mier dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfrenta posiblemente el fin de una era en la que se han gobernado de manera política y dijo que hace mucho tiempo que dan resultados solo en “sentencias injustas o no dictan sentencias. Tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto en el fuero común como en el fuero federal, y no pasa nada, no hay ninguna responsabilidad solidaria y debería de haber una sanción”, comentó.

El morenista se refirió a este tema como un “tema espinoso”, sobre todo porque “pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”.

En su texto Moer dijo que es “increíble” que, dentro del Poder Judicial, quienes ejercen estén ganando más que el Presidente de la República.

“Se llevan la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros de la Corte", refirió el coordinador de los diputados.

Asimismo, el líder de Morena en la Cámara considero que en repetidas ocasiones los ministros de la Corte han violentado la autonomía del Poder Legislativo, esto, al convertirse en “juez y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición".

“Si de algo tiene sed este país es de justicia”

Mier enfatizó que: “Si de algo tiene hambre y sed este país es de justicia; mujeres violentadas que no la encuentran, ni en la procuración ni en la administración. Además de la injusticia que viven diario los indígenas, los más pobres, los que son violentados en la calle o que atentan contra su patrimonio o los que son víctimas de secuestros, para esos no hay justicia", expresó tajante.

Concluyó diciendo que por ello Morena trabajará por y para el pueblo y para que “ellos sean quienes elijan por ello y ante este panorama la situación se puede remediar, y será con la consulta popular”.

