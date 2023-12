Ilana Gritzewsky, mexicana que estuvo secuestrada en Gaza, se reúne con su familia

Ilana Gritzewsky, la mexicana quien fue identificada como una de los primeros rehenes tomados por el grupo Hamas en Gaza, en el contexto de su conflicto con Israel, ya está reunida con su familia, tras haber sido liberada el pasado jueves 30 de noviembre.

A través de una publicación en redes sociales Jaim Gritzewsky, hermano de la otrora rehén de Hamas, hizo una publicación en redes sociales en la cual agradecía porque Ilana estaba de vuelta en el hogar.

“La vida nos regaló un milagro: MI HERMANA REGRESÓ. Después de 55 días de estar secuestrada en manos de Hamas, hoy ella ya está de vuelta con nosotros. No me canso de verla y abrazarla, la veo y no me la creo”, escribió el fotógrafo.

En la misma publicación, Jaim agradeció a todas las personas quienes manifestaron apoyo en la desaparición de Ilana, si bien aclaró que en este momento, no darán entrevistas a prensa y que cualquier anuncio importante lo harán a través del mismo canal.

La vida nos regaló un milagro: MI HERMANA REGRESÓ. 🙏🏻😭❤️



No tengo palabras para agradecer a todos los que fueron parte de esto. 🫶🏻🙏🏻@IsraelinMexico @EinatKranz @SRE_mx @feller_jennifer @MaraLezama



Ahora toca alzar la voz por su novio, MI HERMANO: MATÁN! 📢🚨 pic.twitter.com/nI50YCfsqY — Jaim Gritzewsky (@holasoyjaim) December 3, 2023

También, aclaró que seguirán los esfuerzos por localizar a Matan Zangauker, pareja sentimental de Ilana, quien permanece como rehén de Hamas en Gaza.

“Ella salió para alzar la voz por su novio, mi hermano: Matan, y junto con ella haremos hasta lo imposible por él también”, concluyó Jaim.

El pasado jueves, la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena anunció la liberación de Ilana. “A nombre del @GobiernoMX agradecemos profundamente al Gobierno de Qatar por su invaluable mediación. Agradezco también al Centro Nacional de Inteligencia de México por la excelente coordinación con la @SRE_mx en este proceso”, escribió en su cuenta de X.

Agradezco también al Centro Nacional de Inteligencia de México por la excelente coordinación con la @SRE_mx en este proceso. Seguimos trabajando por la liberación del otro connacional retenido en Gaza, Orión Hernández, y de los dos tripulantes mexicanos del buque Galaxy Leader. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 30, 2023

“Seguimos trabajando por la liberación del otro connacional retenido en Gaza, Orión Hernández, y de los dos tripulantes mexicanos del buque Galaxy Leader”, concluyó.

