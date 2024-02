Imparables, las solicitudes de refugio en México: aumentan 103%

En el arranque del año, las solicitudes de refugio de migrantes en México aumentaron 103 por ciento respecto al mes previo, al pasar de cuatro mil 129 en diciembre de 2023 a ocho mil 413 al cierre de enero, de acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En el más reciente reporte de la dependencia destaca que los originarios de Honduras encabezan los trámites de refugio, con 38 por ciento de los registros (tres mil 213); le siguen Cuba, con 28 por ciento (dos mil 352), y en un tercer lugar, Haití, con 11.8 por ciento (996 trámites).

. Gráfico: La Razón de México

Otras nacionalidades que también se encuentran en el top diez son Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Afganistán y Ecuador.

Tapachula, Chiapas, es la localidad con mayor número de solicitudes presentadas, debido a que ahí se concentra buena parte de la migración irregular, pues reportes del Centro de Dignificación Humana aseguran que pueden estar ahí al menos 40 mil extranjeros esperando ingresar sus trámites o la resolución de los mismos.

México sigue siendo la plataforma de llegada y trampolín de la gente, pues si bien muchos se quieren quedar, otros sólo utilizan el refugio para irse a Estados Unidos

Javier Urbano

Investigador de la UIA

Otras delegaciones con gran cantidad de trámites son la Ciudad de México, donde atrás de las oficinas de la Comar, en el Parque Giordano Bruno, en la colonia Juárez, acampan por lo menos 400 personas en espera de sus resoluciones y donde han encontrado un lugar para estar, al no contar con medios para una renta o trasladarse a otros sitios.

También se registran ingresos de trámites en Tabasco, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Baja California.

“Ya tenemos claros los focos de las nacionalidades que son las que más piden, pero vemos que Honduras y Haití se consolidan, pero también vemos que se vienen otras nacionalidades, como Nicaragua o Colombia y hasta Ecuador, que están agravando sus condiciones de vida.

“Por ello, México sigue siendo la plataforma de llegada y trampolín de la gente, pues si bien muchos se quieren quedar, otros sólo utilizan el refugio para irse a Estados Unidos”, explicó el investigador de la Universidad Iberoamericana, Javier Urbano.

. Gráfico: La Razón de México

El especialista señaló que nacionalidades como Afganistán están apareciendo con mayor constancia, por lo que será más común a medida que pasan los meses que aumente la llegada de personas de ese país, además de que pueden comenzar a presentarse también los de nacionalidades africanas, cuyo arribo también va al alza.

Destacó que en México las instituciones siguen colapsadas y para 2024 será un año muy difícil, debido a que es el último en la administración federal y el tema se ha ido quedando en el rezago, pues no se fortaleció a la misma Comar, no se generaron políticas migratorias contundentes y tampoco se reguló el trámite, pues a las personas les toma meses saber si son aceptadas o no.

El investigador indicó que el panorama con las elecciones en Estados Unidos puede complicar la situación en México, debido a las presiones que se han mantenido por parte de ese Gobierno, pero en caso de que sea ganador Donald Trump, se puede regresar a las condiciones de 2020.

(2024) se ve muy complicado, sobre todo porque sigue habiendo refuerzo en las políticas en ambos países, lo que deja mal parados a los migrantes que siguen buscando una mejor oportunidad de vida

José María García

Albergue Juventud 2000

De acuerdo con la Comar de 2013 a 2023 han dado protección internacional a 126 mil 215 personas, con solicitudes de más de 110 nacionalidades. Simplemente en 2023 registró 58 mil 731 mujeres solicitantes de refugio.

José María García, del albergue Juventud 2000, en Baja California, dijo que este año el panorama es sumamente complicado para la migración y el refugio, debido a que en México se refuerzan las medidas de contención y en Estados Unidos también comenzarán los integrantes del Partido Republicano a ejercer presión con el tema.

“Se ve muy complicado, sobre todo porque sigue habiendo refuerzo en las políticas en ambos países, lo que deja mal parados a los migrantes que siguen buscando una mejor oportunidad de vida, pero hay que esperar, pero adelanto que de cualquier manera la migración no se detiene”, dijo.

El activista señaló que aunque sigan habiendo retenes, en la frontera sur van a continuar entrando migrantes a la Ciudad de México para tramitar su refugio, esperar y después buscar aventurarse a la frontera norte para solicitar otro asilo, pero en el vecino del norte, pues tienen un plan A y un plan B.

Piden a paisanos en EU votar por quien regularice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los connacionales que radican en Estados Unidos a no votar en las elecciones de noviembre en ese país por ningún candidato que utilice a México para hacer campaña, y aseguró que es “una gran mentira” que los migrantes mexicanos sean una amenaza para esa nación.

“Primero, no se debe de votar por un partido que utilice a México para hacer campaña, que no se utilice ninguna mentira en contra de México para hacer campaña. Y es una mentira que los migrantes mexicanos sean una amenaza para Estados Unidos”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal se refirió a la decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de mandar mil elementos de la Guardia Nacional y estatal a la frontera de Texas con México, para contener el flujo migratorio.

“Son iguales, pero miren cómo le fue, si ya tuvo hasta que declinar. Y le diría yo nada más a los mexicanos que no voten por ningún candidato, del partido que sea en Estados Unidos, que esté en contra del pueblo de México”, dijo.

Explicó que hay cerca de 40 millones de mexicanos en el vecino del norte, a quienes el Gobierno mexicano se dirigirá en los próximos meses para que reflexionen sobre los candidatos presidenciales estadounidenses que están a favor o en contra de nuestro país.

“Es una gran mentira que los migrantes sean una amenaza para Estados Unidos, lo que es una verdad es que ese país creció y se convirtió en una gran nación por los migrantes, eso es lo primero”, insistió el mandatario.

López Obrador añadió que se orientará a los connacionales por quién votar, qué candidato a la Presidencia va a ofrecer que regularizará la situación migratoria de mexicanos que llevan 20 años trabajando en EU y aportando a su desarrollo.

Indicó que deberán firmar sus compromisos: “¿Qué candidato va a ofrecer que va a regularizar la situación migratoria de mexicanos que llevan 20 años trabajando en Estados Unidos y aportando al desarrollo de Estados Unidos? ¿Qué candidato a la presidencia va a ofrecerlo?, y además firmado, porque cuando hay campañas, ofrecen y no han cumplido”.

“Que todos los mexicanos de Estados Unidos ayuden porque es una gran injusticia, es inhumano tener de rehenes a quienes van a buscarse la vida, a quienes van a trabajar, no regularizando su situación. Ya tienen a sus hijos que nacieron allá y ellos no tienen la ciudadanía estadounidense”, refirió.