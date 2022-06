Difícil que ocurra aquí, pero hay que estar alerta: ONG

Expertas y colectivos aseguraron que es muy difícil que en México se prohíba el aborto, como sucedió en Estados Unidos, debido a que hay una lucha fuerte y constante de organizaciones civiles que se han opuesto tanto a autoridades como a Congresos locales, además del fortalecimiento paulatino de los colectivos feministas.

En entrevista con La Razón, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, dijo que la prohibición que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos realizó con la eliminación del derecho constitucional a la interrupción del embarazo, es un enorme y grave retroceso contra los derechos de las mujeres, pues retrasa la legislación establecida hace 50 años.

Sin embargo, aclaró, que en México no ocurre algo parecido, pues la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la que ha avalado la despenalización y el derecho a decidir de las mujeres.

“Hace tiempo emitió una sentencia en la que señala a los estados que es inconstitucional prohibir el aborto, por ello en México vamos en el sentido contrario”, explicó.

A pesar de que no hay panorama para ello, mencionó que se debe estar atento a los grupos conservadores en el país, ya que también hay un creciente movimiento que trata de impedir la despenalización del aborto, como sucedió en Oaxaca, tras el debate que se dio hace unas semanas.

La directora de Causa en Común, María Elena Morera Mitre dijo que prohibir el aborto en México es difícil, porque hay un movimiento muy potente de mujeres que tratarían de evitarlo; “no sé si el movimiento en México es más fuerte que en Estados Unidos, pero aquí ha sido muy fuerte por muchos años, además que tenemos muchas legisladoras a favor de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, y por ello no lo veo tan fácil” explicó.

La también activista dijo que el caso se puede dar, pero aclaró que sólo con un panorama en el que las iglesias presionen muy fuerte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que prohíba el aborto, aparte de que el Presidente en turno, no esté de acuerdo con la misma despenalización.

“Este presidente es súper conservador, no ha sido abierto en el tema; lo ha permitido, esperando que otros actores no lo permitan, pero él no es abierto en el aborto. Se deben conjugar muchas cosas para que pase en el país, pero es una opción difícil; aparte la situación de México no es la misma que en Estados Unidos”, aseveró.

Por su parte, Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y directora de Justicia Pro Persona explicó a este diario que, si bien, la ultraderecha ha tenido avances en Latinoamérica, como en Brasil o Estados Unidos, es complicado que en México se dé una situación parecida.

“Como veo la situación actual ennuestro país, no creo que algo así vaya a ocurrir pronto, aunque se debe estar alerta y tomar en cuenta cualquier avance de los grupos conservadores, pues México no está exento de tener un revés”, explicó.

“No hay que bajar la guardia, pues en México se mueven estas ideologías con el eje político”, agregó.

El no gobierno de un partido de derecha es un factor también para reducir el riesgo de una prohibición en la despenalización del aborto, pues es un claro retroceso a los derechos de las mujeres.

“No hay elementos jurídicos para que eso pueda suceder, más bien si llegara a pasar en México sería por contextos políticos”, detalló.