Improcedente y electorero la desaparición de poderes, dice Ricardo Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, se refirió al análisis y discusión que habrá en la Comisión de Gobernación sobre la propuesta de crear un mecanismo legislativo que atienda la desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, declaró que en este y otros temas, es el proceso electoral el que marca la agenda legislativa.

“Es un asunto electorero, es un asunto eminentemente electorero”, consideró el senador Monreal Ávila.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal explicó que la iniciativa de desaparición de poderes propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN, por la senadora morenista Antares Vázquez, así como por acuerdo de la mesa directiva del Senado no tiene bases legales elementales en derecho constitucional.

“Me da pena que haya tanta confusión jurídica y constitucional, no va a proceder, se los puedo decir, no como adivino ni como un hombre que esté en contra de que se castiguen actitudes incorrectas; sino porque la desaparición de poderes no se configura,” sentenció.

El senador Ricardo Monreal detalló que la iniciativa es improcedente porque no cumple con los lineamientos del artículo 76 constitucional ni lo que establece su ley reglamentaria.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, afirmó que este órgano legislativo tendrá la tarea de determinar si son procedentes las solicitudes para que el Senado ejerza la facultad constitucional en materia de desaparición de poderes. Reveló que desde ayer se realizó una revisión exhaustiva de los documentos, para proceder conforme a la fracción V del artículo 76 de la Constitución.

“El resultado que tome la Comisión, se tiene que notificar de inmediato a la Mesa Directiva” del Senado, en el sentido en el que venga el proyecto, positivo o negativo, a fin de que continué su trámite correspondiente” explicó la legisladora.

La presidenta de la Comisión agregó que, de acuerdo con el procedimiento aprobado por el Pleno del Senado de la República, se realizará un estudio previo de las peticiones y posteriormente se convocará a los integrantes de la Comisión para el análisis, discusión y, en su caso, votación del tema.

JVR