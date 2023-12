Impugna FGR orden de jueza de devolverle residencia a Emilio Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la negativa de una juez federal para transferir a la Federación la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares; según registros judiciales, la dependencia presentó un recurso de apelación contra el fallo dictado el pasado 10 de noviembre por Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio.

La propiedad valuada en 38 millones de pesos, ahora, pasará a un Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Civil y Administrativa, para que defina en segunda instancia si prevalece o revoca el fallo de la juzgadora.

En caso de que la FGR perdiera la demanda de extinción de dominio, el inmueble no sería devuelto hasta que estuviera finiquitado el proceso por lavado de dinero iniciado al ex director de Pemex por el Caso Agronitrogenados; además, el litigio no acabará con el veredicto de dicho tribunal, ya que tanto Lozoya como la Unidad de Inteligencia Financiera tendrán la posibilidad de combatirla mediante un amparo.

En el proceso por el Caso Agronitrogenados, se imputó a Lozoya de un supuesto lavado de 3.5 millones de pesos, un monto que presumiblemente recibió de Altos Hornos de México (AHMSA), para que Pemex -cuando era director- le comprara la planta "chatarra" del complejo Pajaritos, en Veracruz.

Cabe destacar que el inmueble por el que se sostiene este pleito, comprende mil 165 metros cuadrados se localiza en el número 11 del conjunto Residencial la Retama, en la calle de Ladera 20, Lomas de Bezares, y fue comprado por Lozoya por 38 millones de pesos en 2012.

