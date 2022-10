IMSS informa que 352 médicos cubanos ya laboran en el país

Un total de 352 médicos especialistas provenientes de Cuba ya laboran en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reportó el director general Zoé Robledo Aburto.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del IMSS detalló que los especialistas han ocupado plazas en 79 municipios de alta marginación en nueve entidades federativas.

En el estado de Nayarit han sido ubicados 92 de los médicos; Oaxaca, 61; en Colima, 55; Campeche, 54; Baja California Sur, 30; Tlaxcala, 26; Sonora, 17; Zacatecas, diez, y Veracruz, siete.

Además, se espera que el próximo 13 de octubre lleguen al país otros 84 especialistas, con lo que ya sumarán 436 en el país .

Robledo Aburto enfatizó que los médicos llegaron a cubrir plazas que se encontraban vacantes desde hace "muchos años" y en zonas de difícil acceso y comunicación.

"Había un verdadero velo, no se quería ver que no había médicos y médicas en diferentes turnos, no solo en hospitales de los centros, sino sobre todo en localidades más apartadas", mencionó.

FBPT