Inai es un cero a la Izquierda, señala López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es una institución que no sirve para nada y debería desaparecer.

“Yo siempre he sostenido lo mismo, si ustedes hacen un análisis de las conferencias siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción es como la fiscalía anticorrupción, imagínense que crearon todos esos organismos y Salinas modificó el código penal para que la corrupción no se considerara delito grave y no era delito grave, pero crearon los organismos para combatir la corrupción, una tomadura de pelo, un disparate”, estimó el Presidente.

Por ello, recomendó al Poder Legislativo llevar a cabo una reforma que transfiera las responsabilidades del INAI a otra institución del gobierno federal.

“Desde que se creó no han ayudado en nada a combatir la corrupción, al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información y desde que se creó ese instituto le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos por año, ojalá y el congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay, ya sea la Auditoria Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción”, expuso el mandatario.

Señaló que a pesar de que no está sesionando, porque vetó a dos de los comisionados nombrados por el Senado, el gasto no se detiene.

“Porque ahora no puede sesionar, porque no tienen los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto, entonces ojalá y se tome una decisión. Mi propuesta es que una de las instituciones varias que ya existen que crearon como fachadas durante el periodo neoliberal tenga esa función y esos mil millones al año se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita así de claro”, manifestó el Presidente.

Agregó que su administración ya sentó las bases y no hay corrupción en el Ejecutivo, pero en otros poderes se mantienen viejas prácticas