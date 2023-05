Inai. Comisionada Julieta del Río hace un llamado para proteger la autonomía de las instituciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) llevó a cabo la conferencia magistral "La importancia de las fiscalías en el combate a la corrupción", donde destacaron la importancia de proteger la autonomía de las instituciones.

La comisionada Norma Julieta del Río hizo un llamado en la conferencia del curso virtual que se llevó a cabo en la Universidad Veracruzana, en el cual enfatizó: "Protejamos la autonomía de las instituciones: sean las Fiscalías Anticorrupción o el propio Inai; sean los organismos electorales o de derechos humanos (…) la autonomía hay que defenderla siempre , no perdemos nada y ganamos mucho".

Conferencia magistral “La importancia de las fiscalías en el combate a la corrupción”. Foto: Inai

Asimismo destacó que dichas instituciones cumplen con las funciones y responden a la sociedad, por lo que lamentó la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados, con la cual se plantea desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), para pasar las funciones del Inai a otra instancia.

Recientemente Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado de México, presentó una iniciativa para revocar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la posible desaparición del Inai, con el fin de que sus funciones estén a cargo de la Secretaría de la Función Pública.

En ese sentido recalcó que “ s in transparencia no hay combate a la corrupción; sin combate a la corrupción, no hay rendición de cuentas, y sin rendición de cuentas no hay justicia y no hay democracia ".

Es por ello que Del Río enunció que en lugar de desaparecer a dichas instituciones, se deben fortalecer, para que haya una coordinación efectiva para fortalecerlas y así lograr una coordinación efectiva con la que se pueda combatir la impunidad y corrupción en México.

De igual manera señaló que debe haber “Autonomía no solo frente al poder, sino también presupuestal y de gestión, porque de qué sirve que sean autónomas si no tienen el personal o las condiciones de trabajo que se requieren”.

