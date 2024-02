Inai exige al Senado cumplir y designar a comisionados faltantes

En una misiva enviada a 128 integrantes del Senado, el Consejo Consultivo del Inai exigió que esa cámara designe a los comisionados faltantes del órgano de transparencia.

Dijo que es vital nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

"La falta de funcionalidad del Inai afecta los derechos humanos, deja indefensa a la ciudadanía porque no puede ejercer plenamente su derecho a la información, ni garantizar la protección de sus datos personales", se lee en una primera parte de la carta.

Asimismo, se indicó en la carta que “el Senado ha sido omiso en designar a tres comisionados, dos de los cuales salieron del Inai en abril de 2022 y un tercero en abril de 2023”, ante ello advierten han caído en desacato a su mandato constitucional.

"La obligación de nombrar a las comisionados y los comisionados no se cumple por el simple hecho de que haya intentado la votación; esto no es suficiente para considerar que se atendieron las omisiones reclamadas. Mientras el Senado no designe, las omisiones no serán subsanadas y no concluirá el proceso", advirtió la jueza, de acuerdo con el Consejo consultivo del Inai.

