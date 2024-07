Inauguran foros en la UNAM sobre reforma judicial; buscan que sea “razonada, seria y completa”

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inauguró los foros a la "Reforma Constitucional en Materia de Justicia". Durante la inauguración, Diego Valadés planteó que la reforma en materia de justicia debe ser "razonada, seria y completa", además el Rector de la UNAM, señaló que se debe fortalecer la confianza en el sistema judicial.

El doctor Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas aseguró que "a lo largo del tiempo, en México, hemos acumulado muchas esperanzas fallidas y una de ellas concierne a la justicia", agregó que en esta materia, "se requiere una reforma razonada, seria y completa".

Reitero el compromiso de la UNAM con la justicia y el bienestar de nuestro país. Estas discusiones son una manifestación más de nuestra misión y responsabilidad social para contribuir a una nueva ruta de desarrollo más justa, igualitaria, sostenible y equitativa. — UNAM (@UNAM_MX) July 29, 2024

A un día de realizarse el séptimo foro en la Cámara de Diputados dónde se discutirá la elección de integrantes del Poder Judicial, Valadés Ríos aseguró: "se debate una propuesta de reforma constitucional anunciada como 'decisión irrevocable' que pretende promover la imparcialidad garantizar la independencia y combatir la corrupción y mejorar la calidad en la importación de la justicia".

Dijo que esto se pretende lograr a través de la elección de juzgadores a través del voto popular, además de reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que "censure" sus sentencias; y añadió que "tales providencias no resolverán los problemas existentes y en cambio derogaran avances logrados a lo largo de décadas. No hay soluciones perfectas pero sí hay mejores y peores soluciones".

Asimismo aseveró que "La justicia no se imparte poniendo al pueblo contra el pueblo. En el Estado Constitucional el poder político respeta a los juzgadores. Los tribunales no deben convertirse en pequeñas asambleas políticas. En los Estados constitucionales no existe la justicia por aclamación, por encargo voluntario o por comisión política".

Es primordial considerar la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales de este intercambio de ideas, pues son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia y no en presiones externas o intereses de… — UNAM (@UNAM_MX) July 29, 2024

Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, aseveró: "la percepción de impunidad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia son problemas que han minado la confianza de las y los ciudadanos en las instancias públicas encargadas de velar y salvaguardar los derechos fundamentales a lo largo de varios momentos de nuestra historia".

Además, dijo que es "indispensable que, mediante reformas efectivas y nítidas, se fortalezca la confianza en el sistema judicial y sus diversos actores"; y reiteró que el compromiso de la UNAM es con "el conocimiento la verdad y la justicia, se enorgullece de ser anfitriona de este diálogo constructivo".

