Reforma Judicial puede afectar inversión: Fitch

La reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado más incertidumbre en los inversionistas ante la posibilidad de que con su aprobación el Poder Judicial pierda autonomía y el sistema judicial su calidad, lo que en un futuro puede impactar negativamente en el entorno de negocios en México, alertó Fitch Ratings.

La agencia de calificación internacional señaló que la reforma judicial, que busca que ministros, jueces y magistrados sean designados mediante voto popular, genera preocupación en los inversores ante el riesgo de que exista imparcialidad al momento de resolver conflictos entre las autoridades gubernamentales y las empresas”.

Asimismo, sostuvo que los resultados de las elecciones generales del pasado junio, que sugieren que Morena, junto con sus aliados, “puede obtener suficiente apoyo legislativo para aprobar enmiendas constitucionales” provocan aversión debido a que el partido guinda podría cambiar el equilibrio entre poderes.

“Un deterioro sustancial del marco judicial actual o un debilitamiento de los controles y equilibrios gubernamentales podrían moderar el apetito por la inversión nacional y extranjera si se considera que el entorno regulatorio y el marco legal son inciertos. Esto puede afectar las oportunidades de nearshoring que acercan la fabricación al mercado final de Estados Unidos, particularmente para los sectores con exposición a la manufactura, las industrias orientadas a la exportación y los bienes raíces industriales”, destacó.

Gráfico

La calificadora de crédito explicó que la gran posibilidad de que estas reformas se aprueben en septiembre ha inducido a que haya una mayor volatilidad del mercado a corto plazo.

En este sentido, recordó que tras las elecciones el peso mexicano se depreció frente al dólar estadounidense hasta 10 por ciento; además, la aversión al riesgo aumentó entre los inversionistas, también incrementó, provocando que el rendimiento del bono mexicano a 30 años aumentará de 9.82 por ciento el 31 de mayo a 10.31 por ciento el 16 de julio.

“Ambas tendencias pueden tener un impacto negativo en la generación de flujo de caja y en las métricas de apalancamiento de las empresas debido al mayor gasto por intereses y al efecto negativo de la depreciación de la moneda sobre la demanda y ciertos costes. Las empresas orientadas a la exportación pueden ganar competitividad a medida que el peso se deprecia, pero esta ventaja podría ser efímera si el entorno empresarial general se deteriora a mediano y largo plazo”, puntualizó Fitch Ratings.

No obstante, reconoció que, aunque la aprobación de la reforma al Poder Judicial afectaría de manera negativa el entorno de inversiones en México, es pronto para “evaluar la gravedad potencial” que podría provocar esta iniciativa en el clima de negocios de nuestro país.

“La gobernabilidad de México ya es relativamente débil, con el Indicador de Gobernabilidad Mundial del Banco Mundial en el percentil 32, que está muy por debajo de la mediana ‘BBB’ del percentil 58”, mencionó.

Finalmente, la agencia calificadora con sede en Nueva York y Londres agregó que pese a este escenario, las empresas mexicanas mostrarán resiliencia en medio de la incertidumbre planteada por las recientes elecciones, y es probable que las métricas crediticias se mantengan dentro de las expectativas de calificación.

Niega simulación en foros del plan judicial

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, criticó a la oposición, cuestionó su credibilidad y le sugirió esperar a que concluyan los foros sobre las reformas del Presidente, particularmente la judicial, antes de acusar que los foros que se llevan a cabo en la materia son una simulación.

Cuestionó quién va a creer en la palabra de los opositores al respecto, al señalar que éstos han cambiado de opinión, como cuando aseguraron apoyar los programas sociales y luego se retractaron, o que se movilizaron en defensa de la democracia y hoy, comentó, le piden al INE “violar” la Constitución para impedir una supuesta sobrerrepresentación de la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión.

Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio a conocer la ruta para la dictaminación de las 18 iniciativas presidenciales para reformar la Constitución, en donde el margen de análisis para las conclusiones de los foros sobre la reforma judicial es de apenas un día, los grupos opositores vieron en esto una muestra de que la 4T simuló escuchar y sospechan que las modificaciones a la reforma planteada por el Ejecutivo serán menores.

Sobre ello, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México instó al bloque de contención a aguardar a que concluyan los foros y se saquen conclusiones.

“Ahora dicen: ‘no, es que es una simulación los foros’; que se esperen. Ya sabemos que ellos están en contra de que se elija al Poder Judicial por voto popular, eso ya lo sabemos, pero vale mucho la pena porque, ¿qué valor tiene su palabra? Cuando decían una cosa, ahora dicen otra; entonces, ‘que es una simulación’. Pues quién les va a creer si todavía no acaban los foros”, dijo Sheinbaum.

Se prevé que este jueves se reúna la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales para discutir la ruta que habrá de seguir a partir del primer día de agosto para dictaminar las iniciativas presidenciales, excepto la relativa al Poder Judicial, cuyos foros de discusión concluirán el 8 de agosto y su dictaminación iniciará de inmediato, al día siguiente.

Previamente, criticó la convocatoria que lanzó el Frente Cívico Nacional (FCN) para protestar el 11 de agosto ante el INE contra la supuesta sobrerrepresentación que se perfila de Morena y sus aliados en el Congreso.

“Están convocando a una manifestación los adversarios políticos para pedirle al INE que se viole la Constitución, porque dicen que hay sobrerrepresentación. En realidad, lo que le están pidiendo es: ‘INE, viola la Constitución’, los que hablan de Estado de derecho, de respeto a las instituciones, del INE no se toca, etcétera”, criticó.

Así, replicó lo dicho en la mañana en la conferencia del Presidente de la República, respecto a que no hay error de interpretación en la Constitución, donde las limitantes para la asignación de escaños sólo aplica a partidos, más no a coaliciones.

“La representación de los plurinominales está establecida a partir de la votación de los partidos políticos, no de las coaliciones”, dijo.

“Ridículos”, quienes no admiten mayoría de 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de sus opositores porque no quieren acatar la Constitución, al “hacer el ridículo” por no reconocer la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso obtenida en la elección reciente, cuando en el pasado, agregó, tuvieron las mismas reglas y no dijeron nada.

“Si hay algo que está muy claro en la Constitución, pero que, además, hay antecedentes, porque cuando ellos dominaban en el Gobierno, y desde luego, en el Poder Legislativo, ellos hicieron las leyes que les convenían, y como se olvidaron en cambiarlas y siguen esas mismas leyes, ahora que ya no les convienen, ya no las quieren respetar”, declaró.

Destacó que hasta se les dio la oportunidad a los opositores, con la reforma electoral propuesta hace unos años para arreglar el tema de la sobrerrepresentación, porque “no queremos que haya antidemocracia en el país, pero, “¿y qué hicieron? Votaron en contra para mantener lo que ellos habían aprobado en la Constitución”.

Explicó que si hay 300 distritos electorales federales y el movimiento de transformación gana 85 por ciento, “¿por qué no va a tener mayoría calificada?”. Agregó que el bloque conservador obtendría entre 10 y 12 por ciento, mientras que Movimiento Ciudadano, alrededor de tres y cuatro por ciento.

Dijo que los opositores “hacen el ridículo” con esta posición de cuestionar la supuesta sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, además de que el interés de fondo es evitar la reforma al Poder Judicial para seguir teniendo jueces a modo que beneficien a miembros del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco.

“Ese es el fondo de todo, pero nunca los había visto tan descarados, tan deshonestos, enseñando el cobre. Siempre me ha parecido gente, con todo respeto, de pocos principios o sin ideales; oportunistas, corruptos, inmorales, pero se cuidaban, y ahora están completamente descarados, están queriendo que se viole la Constitución”, puntualizó.

Declaró que sus opositores como que no tienen claro el tema de la sobrerrepresentación “o no quieren acatar” lo que establece la Constitución, lo cual ha generado una rebelión del grupo conservador y “sus voceros y achichincles”, que hablan de ese tema, apuntó.

A su vez, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, defendió nuevamente el criterio que establece la Constitución en el tema de la distribución de los espacios en el Poder Legislativo para Morena, PT y PVEM, y criticó la “hipocresía” de la oposición para aplicar esta regla de manera distinta.

Expresó que, como ahora dicho criterio de sobrerrepresentación no le beneficia al bloque opositor, exigen una interpretación distinta de lo que en realidad se detalla en la Carta Magna.

“Parte de la hipocresía de este nuevo discurso es la sobrerrepresentación que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, fueron beneficiados el PRI, el PAN de esta regulación de nuestra Constitución, y entonces les parecía bien.

“En el fondo, la petición es que se violente la Constitución para que hoy se aplique de manera distinta de como la habían aplicado antes, y que no se obtenga esta mayoría y no pueda haber la posibilidad de modificar la Carta Magna”, concluyó.