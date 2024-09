Inauguran el Presidente y Claudia nuevo tren P’atal en Quintana Roo

En el sureste mexicano, en Quintana Roo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, inauguraron la locomotora P’atal del Tren Maya, que incluye camarotes, restaurante y baños con regaderas para que los pasajeros disfruten su viaje por esta región.

Acompañados por los gobernadores de Guerrero, Quintana Roo, Estado de México, Oaxaca, Baja California, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Durango, Tlaxcala, entre otros, así como los próximos mandatarios estatales, el Presidente y Claudia Sheinbaum realizaron el recorrido inaugural de la ruta Cancún-Chichén Itzá-Teya del Tren Maya, el cual está bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El tren P’atal, cuyo nombre significa “permanecer” en lengua maya, busca revitalizar el transporte ferroviario en el sureste de México, conectando zonas estratégicas de los estados involucrados.

Este proyecto no sólo tiene el objetivo de mejorar la movilidad de los habitantes, sino también de fomentar el turismo, el comercio y la integración de las regiones.

Durante su intervención, el mandatario federal resaltó que este tipo de obras son fundamentales para consolidar el desarrollo económico y social del país. En tanto, Sheinbaum Pardo se comprometió a continuar con proyectos de infraestructura que beneficien a las comunidades.

Ambos coincidieron en que el tren P’atal representa un avance significativo para México, no sólo en términos de movilidad sino también en el impulso al turismo y la sostenibilidad.

El tren, que cuenta con tecnología de última generación, incluye vagones de pasajeros y carga, y está diseñado para ser amigable con el medio ambiente, lo que lo convierte en un modelo a seguir en futuros proyectos ferroviarios del país.

El transporte ferroviario tiene capacidad para 260 pasajeros, restaurantes y permite un desplazamiento de hasta 140 kilómetros por hora. Además, busca conectar Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en el sureste.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y su esposo, y la gobernadora de QRoo, Mara Lezama. Foto: Especial

P’atal, que en su diseño por fuera tiene tonalidades nocturnas en alusión a la noche estrellada que los mayas estudiaron en su faceta de astrónomos, tiene camarotes y 16 literas por cada tren y espacios para personas con movilidad reducida.

De igual manera, tendrá servicios como conexión WiFi y asientos reclinables, espacios para bicicletas y carriolas, sistema de purificación de aire para cuidar la salud de los pasajeros y cafeterías.

Primero se llevó a cabo un recorrido a bordo del Tren Maya en el tramo Cancún a Chichén Itzá, posteriormente se realizó la inauguración del Hotel Tren Maya “Chichén Itzá” y concluyeron el último tramo a bordo de Chichén Itzá a Teya, en Mérida.

Las gobernadoras del Edomex, Delfina Gómez, y de Quintana Roo, Mara Lezama, coincidieron en que este tipo de infraestructura genera oportunidades para sus estados, atrayendo inversión y facilitando el acceso a nuevas rutas turísticas.

En su cuenta de X, Mara Lezama publicó: “Todos a bordo del Tren Maya, el tren de la justicia social. Un logro más del mejor Presidente, Andrés Manuel López Obrador. ¡Gobernador@s, nos preparamos para construir juntas y juntos el segundo piso de la transformación de la mano de la primera presidenta de #México, Claudia Sheinbaum!”.

Rocío Nahle, mandataria electa de Veracruz, indicó que el nuevo tramo del Tren Maya, que conecta Cancún, Quintana Roo con Mérida, Yucatán, es considerado un factor clave para el crecimiento y la transformación del país, impulsando el desarrollo turístico y económico de la región.

“Se tiene la esperanza que el impacto de esta obra será significativo en diferentes rubros, principalmente a nivel económico, turístico y social”, agregó.

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, estuvo acompañada de su esposo Jesús María Tarriba Unger; en tanto que otros gobernadores en funciones y electos también llevaron a sus respectivas parejas. En el recorrido estuvieron también el único mandatario de oposición Esteban Villegas (PRI) de Durango, además del exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila (PAN).

Asistieron la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada; los gobernadores electos de Chiapas, Eduardo Ramírez; de Puebla, Alejandro Armenta, además de la senadora Ernestina Godoy.

Pensamiento de AMLO es un legado: Sheinbaum

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, compartió un video para reconocer el movimiento político iniciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo legado, dijo, será su pensamiento de una construcción colectiva.

En una grabación de poco más de tres minutos, recordó el historial del mandatario federal para impulsar a la izquierda como un proyecto propio para el país.

Opinó que la elección del 2006, a la que se refieren como el fraude electoral, consiguió juntar a distintos sectores del país, a partir de lo cual emergió lo que hoy el movimiento de la Cuarta Transformación llama “humanismo mexicano”.

“Lo central es la convicción, cuando no hay convicción no hay nada y esa convicción es lo que nos movió, a él, a nosotros y millones de mexicanos de que no podíamos dejar de luchar”, dijo.

Entre el recopilado de imágenes y videos que dan cuenta del paso del Presidente, Sheinbaum Pardo recalcó que “esta construcción colectiva que se refleja en su pensamiento es un legado”.

“Venimos de movimientos sociales que se fueron entrelazando. Caminamos con Andrés Manuel López Obrador porque siempre ha representado con dignidad y orgullo a nuestro pueblo. Gracias presidente”, escribió.

El mandatario federal se aproxima al final de su sexenio, pues el 1 de octubre dejará de conducir al país para cederle la batuta a Sheinbaum Pardo.

Desde que ganó la contienda el pasado 2 de junio, ambos emprendieron giras por el país cada fin de semana donde recorren los proyectos y obras más significativos de la administración saliente.

Para este fin de semana, se prevé que ambos también recorran el estado de Oaxaca, donde encabezarán evento para la supervisión de la carretera Mitla-Tehuantepec.