Incluyen a activista en terna para la SCJN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya envió la nueva terna al Senado para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que dejó fuera a la actual consejera jurídica del Ejecutivo, Estela Ríos, e incorporó a la abogada Eréndira Cruzvillegas.

Dio a conocer que en su propuesta repitieron como aspirantes Lenia Batres Guadarrama, hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, así como Bertha María Alcalde Luján, también hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“Espero que ahora sí se obtengan las dos terceras partes de la mayoría calificada para que se tenga una nueva ministra”, confió durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Consideró que es importante que se resuelva a la persona que sustituirá a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien dejó el cargo de ministro para sumarse al equipo de colaboradores de Claudia Sheinbaum.

“Es muy importante que de una u otra forma ya se va a resolver, y de 11 ministros, cinco mujeres, nunca se había visto esto, y estoy seguro que quien me va a sustituir va a promover más mujeres para la Corte y van a llegar a ser mayoría, o sea que de 11 puede ser que hasta este mismo año ya pueden ser seis (ministras)”, agregó.

Es un asunto del Senado, no me meto a hacer gestiones ahí, yo no tengo esa costumbre. Yo envío una terna y no le hablo a nadie, porque si no, caemos en lo de antes, todo era pura simulación

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

El mandatario explicó que su nueva propuesta, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, es actualmente jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, y cumple con todos los requisitos.

“Es una abogada íntegra, honesta y vuelve Lenia Batres Guadarrama y vuelve Bertha María Alcalde Luján, las tres, a ver qué resuelven en el Senado”, puntualizó.

El pasado miércoles, el pleno de la Cámara de Senadores rechazó la primera terna que mandó el Jefe del Ejecutivo federal, en la que se incluía a María Estela Ríos, Lenia Batres y Bertha Alcalde; esta última fue quien obtuvo el mayor número de votos, con 68 en la segunda ronda, pero no alcanzó la mayoría calificada requerida.

El Presidente López Obrador dijo que no le corresponde hacer un exhorto al Senado para aceptar a uno de los tres perfiles que mandó para ministra de la Corte.

“Es un asunto del Senado, no me meto a hacer gestiones ahí, yo no tengo esa costumbre. Yo envío una terna y no le hablo a nadie, porque si no, caemos en lo de antes, todo era pura simulación, puro atole con el dedo”, concluyó el primer mandatario.

De acuerdo con los datos curriculares de Eréndira Cruzvillegas, propuesta por el Presidente para ministra, es licenciada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación, además de maestra en Ciencias de la Educación y Comunicación Política.

. Gráfico: La Razón de México

En el extranjero realizó la especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y una más en Desplazamiento interno, en la Universidad de San Remo.

Cruzvillegas es activista en la defensa de derechos humanos, y es fundadora del Comité de Derechos Humanos Ajusco, parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C.

Eréndira no cuenta con un historial de acercamiento con el gobierno de la Cuarta Transformación, como sí lo reconocieron Bertha Alcalde y Lenia Batres, además del propio López Obrador.

Recibe Senado notificación de propuesta

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, informó que recibió ayer al mediodía la nueva terna que envió el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En redes sociales, la morenista notificó que, conforme a lo establecido en la Constitución, se analizarán los nombres de María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Lenia Batres Guadarrama y Bertha María Alcalde Luján, para determinar su idoneidad y elegibilidad.

“Acabamos de recibir en Mesa Directiva la nueva terna que mandó el Ejecutivo al @senadomexicano para analizar su idoneidad y elegibilidad”, publicó.

En un comunicado, detalló el procedimiento para elegir a una de las tres candidatas para sustituir a Arturo Zaldívar, previa comparecencia en comisiones.

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de 30 días. En caso de que se rechace por segunda ocasión la terna, ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designe el titular del Ejecutivo federal.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Eduardo Ramírez, señaló que el Legislativo está listo para desahogar a la brevedad la segunda terna enviada por López Obrador.

“El Presidente @lopezobrador_ anunció a quienes integran la segunda terna propuesta para la elección de la ministra de la @SCJN. En el @senadomexicano estamos atentos a la recepción para continuar el proceso legislativo correspondiente y lograr su desahogo a la brevedad”, detalló.