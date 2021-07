INE aprobaría sanciones históricas por más de mil 300 mdp, destaca Lorenzo Córdova

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) prevé aprobar sanciones que superarían los mil 300 millones de pesos, lo que constituye un monto histórico en materia de fiscalización y rendición de cuentas, aseguró el consejero presidente Lorenzo Córdova.

Al iniciar la sesión en la que se analizarán y votarán los 491 proyectos de fiscalización de las pasadas campañas, Lorenzo Córdova expuso que además de los mil 200 millones de pesos que se contemplan como multas, se suman las sanciones que se impondrían a partir de las quejas presentadas.

“Se propone a este Consejo General la imposición de sanciones por más de mil 200 millones de pesos por conductas cometidas tanto en los comicios federales como locales. Si a las sanciones anteriores se agregan los más de 129 millones de pesos propuestos en las quejas que estamos conociendo, el monto total propuesto en esta sesión superarían los mil 300 millones de pesos. De ser aprobados, el día de hoy sería histórico en ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas de la democracia mexicana”, detalló.

Lorenzo Córdova: Nunca en la historia electoral del país se habían fiscalizado tantas campañas

Córdova destacó que a 49 días de que concluyeron las campañas se revisaron 29 mil 600 candidaturas que involucraron 11 mil millones de pesos de ingresos y egresos.

Expuso que nunca en la historia electoral del país se habían fiscalizado tantas campañas, ya que incluso se revisó un 55 por ciento más de candidatos en comparación con los comicios federales de 2018, y señaló que se revisaron más de un millón 400 mil eventos proselitistas, 24 mil 319 cuentas bancarias y 748 quejas vinculadas con las mismas.

El consejero presidente del INE mencionó que el 74 por ciento de las sanciones que se proponen corresponden a los rubros de eventos registrados de manera extemporánea, registro extemporáneo en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), egreso no comprado, egresos e ingresos no reportados, ingresos no comprobados y gastos no reportados con veracidad.

“Si hay algo en común en todos estos rubros es la intencionalidad de ocultar información, de engañar a la autoridad, de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral. Por estas conductas todos los partidos sin excepción serán sancionados en proporción a las faltas cometidas, incluyendo los partidos de nueva creación”. Lorenzo Córdova

Además, Lorenzo Córdova indicó que “de 27 mil 327 candidaturas fiscalizadas, únicamente 269 rebasaron los topes de gastos de campaña, 2 candidaturas federales y 267 locales. De las candidaturas locales que rebasaron los topes, únicamente 32 resultaron ganadoras y únicamente en 5 casos se actualiza el supuesto de rebase de topes y una diferencia de menos de 5 por ciento entre el primero y el segundo lugar”.

Al respecto, la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que de los 491 proyectos en 319 de ellos se propone declararlos infundados porque no se acreditaron los hechos denunciados; en 53 casos se plantea el desechamiento de la queja; en 24 se propone el sobreseimiento; en 4 se plantea sentido conjunto; en 55 asuntos se declaran parcialmente fundadas las quejas, y en 43 casos se declaran fundados al acreditarse que los gastos no fueron reportados por los partidos.