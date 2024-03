INE deja que se trate de censurar Hora Nacional, pero no ve campaña de guerra sucia: Delgado.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reclamó que mientras el INE está ocupado en ver las entrevistas del presidente Andrés Manuel López Obrador o en permitir que se intente censurar programas como La Hora Nacional, las y los consejeros no quieren abordar la guerra sucia emprendida por la derecha.

“Esto no lo ve el INE. Sí ve las entrevistas del Presidente, sí deja que se trate de censurar La Hora Nacional, pero no ve esta campaña de guerra sucia por más que nosotros insistimos y seguiremos insistiendo”, dijo.

Asimismo Delgado dijo que mientras más conocen a la candidata de la derecha, más se fortalece Claudia Sheinbaum.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Claudia Sheinbaum crece en las encuestas conforme la gente conoce a la candidata del PRIAN. Por esta razón, apoyó que Xóchitl Gálvez solicite más dinero a los partidos que la abanderan, pues al darse a conocer favorecerá mucho la campaña de la doctora.

te puede interesar Taylor Swift y Travis Kelce sufren durísimo accidente en sus vacaciones en las Bahamas (VIDEO)

“Queremos que la gente distinga entre la preparación, la propuesta, la trayectoria de nuestra candidata Claudia Sheinbaum y la candidata pobre de la oposición. Digo pobre porque ella se queja de que ‘Alito’ y Marko Cortés no le dan dinero para su campaña. […] Nosotros la vamos a apoyar para que le den más dinero, porque mientras más la conoce la gente, más crece nuestra candidata”, añadió.

Aseguró que era de esperarse que ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés le negaran dinero a su candidata, por lo que no debería ser una sorpresa para ella. “¿Qué esperaba si son ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés? Ni modo que le dieran el dinero de su partido, pues no sería negocio para ellos. Aquí no hay sorpresas, hay sorprendidas”.

En conferencia de prensa, el dirigente morenista detalló que donde sí hay gasto de recursos desde la derecha es en la guerra sucia por redes sociales. Relató que esta semana invirtieron 5 millones 395 mil pesos en portales de Facebook para promover contenidos calumniosos.

“Tenemos por lo menos 5 millones 395 mil pesos en estos portales que van y vienen, fue lo que denunciamos en Facebook. Los dan de alta, pautan millones de pesos y luego desaparecen esas páginas”, agregó.

No obstante, mencionó que la difusión de esos contenidos no funciona, pues 90% de los comentarios rechazan la guerra sucia.

“Hay por lo menos 50 videos, pero vean lo que dice la gente. Nos pusimos a analizar los comentarios sobre estos videos y calculamos que más del 90% de los comentarios rechazan esta guerra sucia. La gente no les compra y no les cree lo que están haciendo. Todos son comentarios que condenan esta guerra sucia. Tenemos un pueblo muy politizado, muy informado que no le cree nada a la derecha”, dijo.

Mario Delgado apuntó que casi todas las cuentas que han atacado a Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador por las redes sociales son bots, pues de 244 mil cuentas detectadas que han publicado comentarios negativos sobre la abanderada morenista y el mandatario, más del 95% son cuentas falsas. Asimismo, “cinco de cada 10 cuentas que atacan a Claudia Sheinbaum apoyan a XG, curiosamente”.

JVR