INE enfila revocación "con lo que se tenga"; AMLO les pide ajustes

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el acuerdo para continuar con el proceso de revocación de mandato, así como realizar ajustes presupuestales y, en su caso, solicitar una ampliación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que en caso de que los ajustes presupuestales internos sean insuficientes, adicionales a los que ya se realizaron, acudirán a la SHCP, como resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En una sesión extraordinaria, Córdova Vianello subrayó que con esta sentencia, la Secretaría de Hacienda no podrá responderles de la misma forma como en la ocasión que solicitaron recursos adicionales para la consulta popular: “‘el Gobierno federal tiene otras prioridades, hazlo como puedas’, así nos contestaron”.

Si no hay recursos, se va a hacer con lo que se tenga. Y si no se pueden cumplir los extremos de la ley, el INE hizo todo lo que pudo. Si hay menos casillas, habrá menos. Pero de que va a haber revocación de mandato, si lo piden los ciudadanos, así va a ser

Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE

“Si no hay recursos, se va a hacer con lo que se tenga. Y si no se pueden cumplir los extremos de la ley, el INE hizo todo lo que pudo. Si hay menos casillas, habrá menos casillas. Pero de que va a haber revocación de mandato, si lo piden los ciudadanos, así va a ser”, manifestó.

En el acuerdo, el Consejo General instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, así como la Junta General Ejecutiva, para que se definan las adecuaciones presupuestarias necesarias y, en su caso, se realicen las gestiones procedentes para solicitar la ampliación presupuestaria ante la Secretaría de Hacienda.

“Esto abre la puerta para que el INE haga las adecuaciones necesarias para que la revocación de mandato pueda realizarse en las condiciones materiales en las que el instituto ha sido colocado”, manifestó Córdova.

La consejera Claudia Zavala apuntó que no se debe caer en la “falacia” de que el INE puede recortar los sueldos de los funcionarios para obtener recursos para la revocación. Además, señaló que sería insuficiente para este ejercicio.

Los trabajadores no son pieza de intercambio y sus derechos son eso, no son sujetos a ser menospreciados o vulnerados, así lo pidan desde el poder. (La sentencia) mandata a que el presupuesto se adecue al ejercicio de los derechos y no al revés

Ciro Murayama, Consejero del INE

Al respecto, el consejero Ciro Murayama expuso que si bien el INE es el encargado de realizar la revocación de mandato, hay otras instancias que tienen que dotarlo de recursos, en este caso, la Secretaría de Hacienda.

Reiteró que no tomarán recursos de funcionarios, porque “los trabajadores no son pieza de intercambio y sus derechos son eso, no son sujetos a ser menospreciados o vulnerados, así lo pidan desde el poder”.

En tanto, el representante de Morena, Mario Llergo, señaló que el órgano electoral debe realizar los ajustes necesarios para llevar a cabo el ejercicio, aunque recordó que también podrá solicitar los recursos a la SHCP, de acuerdo con lo resuelto por el TEPJF.

El INE cuenta con un total de 502 millones 998 mil 368 pesos para la realización del proceso de revocación de mandato, considerando lo aprobado en la Cámara de Diputados y los ajustes internos; sin embargo, el órgano electoral pidió para ello un presupuesto de tres mil 846 millones 493 mil 67 pesos.

Antes de concluir la sesión, Lorenzo Córdova señaló que no basta con que la Cámara de Diputados haya frenado la denuncia contra seis consejeros del INE, ya que los delitos de servidores se persiguen de oficio y las investigaciones continúan abiertas.

“Hoy hay carpetas abiertas y se están haciendo indagatorias. Ojalá esta congruencia con el Estado de derecho también abarque a las autoridades ministeriales y esto que fue un despropósito, rápidamente se conduzca al orden y vigencia del Estado de derecho”, apuntó.

Gritemos a los 4 vientos que habrá consulta: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al instituto Nacional Electoral (INE) continuar con la consulta para la revocación de mandato y consideró que, sólo en caso de ser necesario, se le brindarían más recursos sin que ello afecte los programas sociales.

“Lo que queda claro, y es lo que debe difundirse más, saberse, gritarse a los cuatro vientos, es que va a ver consulta, esa es la resolución de ayer (miércoles), esa es la esencia: va a haber consulta”, resaltó.

Lo que queda claro, y es lo que debe difundirse más, saberse, gritarse a los cuatro vientos, es que va a ver consulta, esa es la resolución de ayer (miércoles). Ésa es la esencia: va a haber consulta

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En conferencia de prensa, explicó que la resolución solicita al INE hacer un ajuste de su presupuesto, y que sólo en caso de que no cuente con los recursos, pida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) más dinero.

“Primero (el INE) tiene que decir cuánto va a costar y cuánto pueden liberar de esos fondos, y ya que Hacienda vea si puede, si tiene posibilidad, de acuerdo también a las prioridades, porque hay que seguir apoyando a los que lo necesitan”, manifestó.

El mandatario adelantó que se podrían utilizar recursos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y de la recuperación de extorsiones, “entonces de ahí puede apoyarse, si es que no puede realmente con el ajuste, con el plan de austeridad”.

Tras la resolución del TEPJF que garantiza la consulta para la revocación de mandato, Segob y Hacienda evaluarán la posibilidad de otorgar fondos adicionales al INE, si éste ajusta su presupuesto y libera fondos mediante un plan de austeridad

Jesús Ramírez Cuevas, Vocero de la Presidencia

Consideró que el INE también podría generar fondos para la consulta si hacen un ajuste al dinero que tienen invertido en sueldos, asesores y viáticos.

Más tarde, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, reiteró que el INE podría recibir fondos adicionales para la consulta si es que ajusta su presupuesto y libera fondos mediante un plan de austeridad.

Sostuvo que las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público serán las encargadas de analizar la posibilidad de otorgar los fondos.

El árbitro ya no tiene pretextos, dice Morena

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que “no hay pretexto” para que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con el proceso de revocación de mandato, por lo que deberán realizar los ajustes presupuestales necesarios para este ejercicio.

En un comunicado, reconoció la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que revocó el acuerdo del INE por el que se suspendía temporalmente algunas fases del proceso de revocación, debido a insuficiencia presupuestaria.

Ya no hay pretexto, (los consejeros) deben actuar con austeridad y tomar en cuenta las prioridades de este Gobierno, puesto que no pueden verse afectados los programas del Bienestar (…) acepten de una vez por todas reducir sus salarios

Mario Delgado, Líder nacional de Morena

“La resolución del Tribunal es histórica, el INE deberá hacer los ajustes presupuestales necesarios para llevar a cabo este ejercicio de participación ciudadana. Ya no hay pretexto, deben actuar con austeridad y tomar en cuenta las prioridades de este gobierno, puesto que no pueden verse afectados los programas del Bienestar”, manifestó.

Por ello, subrayó que la resolución dejó claro que nadie está por encima de la Constitución, por lo cual, los consejeros electorales deberán respetar los derechos políticos de la ciudadanía para realizar la revocación de mandato.

