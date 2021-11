INE explora rutas para organizar revocación

El Instituto Nacional Electoral (INE) hará todo lo que tenga que hacer para que la revocación de mandato llegue a buen puerto, aseguró el consejero presidente Lorenzo Córdova; sin embargo, el “ boquete presupuestal ” es imposible de subsanar.

Durante la sesión del Consejo General, explicó que trabajan en dos rutas para resolver el tema del recorte presupuestal avalado por la Cámara de Diputados, que contempla la realización de los ajustes presupuestales necesarios y la ruta jurídica.

Estamos explorando el camino, las estrategias, las acciones jurídicas que tendremos que emprender para que, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia resuelva este diferendo, para llamarlo de alguna manera, esta disyuntiva en la que se ha colocado el INE y establezca con todas las letras si este Instituto por la escasez de recursos puede jurídicamente sin incurrir en responsabilidades violar lo que el Congreso estableció en la Ley de Revocación de Mandato Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE

"Y, en consecuencia, hacer un ejercicio con menos casillas o, en todo caso, establezca las decisiones correspondientes para que las instancias competentes, sea la Cámara de Diputados o sea la Hacienda Pública, le genere a esta institución los recursos necesarios”, indicó.

Córdova remarcó que el INE no entrará en la lógica de ponderar un derecho sobre otro: “No vamos a poner en riesgo la fiscalización, no vamos a poner en riesgo el monitoreo de radio y televisión que, por cierto, merced de un convenio que tenemos suscrito con la Secretaría de Gobernación, le genera sustanciosos ahorros a esa instancia del gobierno federal. No vamos a poner en riesgo, pues, las tareas sustantivas ni mucho menos los derechos laborales del personal del Instituto, visto una condición en la que fue colocado el Instituto por una instancia del Estado distinta”, expuso.

Al respecto, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, señaló que dejar al INE sin recursos para la revocación de mandato parece un “plan con maña” de la Cuarta Transformación para tener a un culpable en caso de que el ejercicio no tenga los resultados esperados.

“Pareciera que el haber hecho esta disminución en el presupuesto del INE es casi plan con maña para decir que si el día de mañana no salió el proceso de revocación como ellos querían ya tienen a quien culpar”, aseveró el líder parlamentario.

Romero Herrera aclaró que no son “defensores de oficio” de los integrantes del Consejo General del INE, sino de los organismos autónomos.

“Consideraron desde un principio la comparecencia de Lorenzo Córdova como una amenaza, como una puesta en escena para poder golpearlo”, señaló en conferencia de prensa.

En tanto, el coordinador de la bancada albiazul cuestionó que sea el Presidente Andrés Manuel López Obrador el mayor promotor de la consulta de revocación de mandato, cuando supuestamente debería ser la oposición la que impulsara este ejercicio.

Recordar que la mayoría de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados, aprobó reducir cuatro mil 913 millones de pesos al presupuesto, solicitado por el órgano electoral para el ejercicio 2022.

El dato: AMLO exhortó al INE a aplicar un plan de austeridad republicana, aseguró, el lunes, que en el órgano cuenta con los recursos suficientes para organizar la consulta de revocación.

RFH