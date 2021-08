Dice no querer poner en riesgo este ejercicio

INE no pretende sustituir al Congreso, pero no puede poner en riesgo la revocación: Córdova Lorenzo Córdova, seguró que con los lineamientos para la revocación de mandato no pretenden sustituir al Congreso, pero tampoco pueden poner en riesgo este ejercicio por los retrasos legislativos