INE aún no tiene quejas por narcofinanciamiento

Hasta ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha recibido ninguna queja que apunte al financiamiento del crimen organizado en las campañas electorales de este año.

El último corte indica que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) ha recibido mil 673 quejas, donde el argumento principal es el de propaganda indebida o presuntas dádivas, dijo el encargado de despacho de este órgano, David Ramírez Bernal.

“Respecto de presuntas aportaciones de dinero del narcotráfico o de cualquier fuente de origen delincuencial, llega a haberlo en las quejas, hasta el momento no tengo ninguna queja que me hable de eso, porque las quejas tienen una característica, es una contienda entre un quejoso y un acusado y frente a ellas la autoridad tiene que tomar un papel arbitral… Hasta el momento no tengo reportada ninguna queja en donde digan que hay financiamiento del narcotráfico”, dijo en conferencia.

No obstante, comentó que más adelante se podrían presentar más quejas, por lo que no queda descartado que haya alguna en la que se apunte al crimen organizado.

Por partido, Movimiento Ciudadano es la fuerza política que más quejas ha recibido, sumando 443.

En la lista le siguen Morena, con 232; PAN, con 209; PRD, 189; PRI con 80; PVEM, nueve; partidos locales, 26.

En tanto, las autoridades electorales han presentado 47 vistas, es decir, cuando los organismos públicos electorales resuelven quejas de los partidos, pero al analizarlas concluyen que hay indicios de uso de recursos indebidos, entre otros.

“Una vez que ellos resolvieron el tema de la conducta, en materia electoral, pueden y de hecho nos dan vista para que nosotros indaguemos sobre el uso de recursos”, dijo.