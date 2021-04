INE: Terminaron los tiempos de fraude electoral; árbitro seguirá aplicando las leyes

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que los años de padrones rasurados, urnas embarazadas, ratón loco o los muertos que votan, ya quedó superada con la implementación de mecanismos de control en las elecciones, además de que seguirán la Constitución a pesar de que haya quienes confundan la aplicación de la ley.

Lorenzo Córdova comentó que si bien el INE es un órgano autónomo muy celoso de su independencia y autonomía, no significa que ésta sea autarquía y por ello mantienen relaciones de comunicación con todos los organismos del Estado mexicano.

“No sólo el organizador de los comicios, sino el árbitro y aún que cuando haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes, buscando la equidad y parcialidad electoral, por ello haremos hacer valer las leyes y la Constitución”.

“Es una muestra fehaciente y palpable que hoy en México no tiene sentido desde hace varios años hablar de fraude electoral que formaron parte de una lamentable picaresca política que ya fue dejada atrás, como el ratón loco, los muertos que votan, padrones rasurados y urnas embarazadas”, destacó en el arranque de la producción de boletas para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Esta mañana daremos inicio a la producción de las boletas del Proceso Electoral Federal 2020-2021 en Talleres Gráficos de México. Un eslabón fundamental de la Cadena de confianza de los comicios. Pueden seguir la transmisión del evento aquí:https://t.co/TVzpbUIDJu — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) April 6, 2021

Llama titular de Segob a elecciones 2021 transparentes

Por otra parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que esta es la elección más grande de la historia, por el número de cargos a seleccionar, capacitadores, ciudadanos que estarán en las casillas.

“Como titular de la Segob es mi ferviente deseo que sean unas elecciones transparentes, lo que depende de los partidos y candidatos, así como de las autoridades electorales y Poder Judicial”, aclaró.

La encargada de la política interior del país dijo que la autonomía no es indiferencia, ni la autonomía es autarquía, pues el Gobierno federal dará todo el apoyo para que con pleno respeto cumplan sus tareas.

“Que el árbitro no busque el aplauso, sino el cumplimiento de las reglas. Por definición el árbitro es neutral. Los invito a sumar esfuerzos y capacidades para que este proceso sea no solo el más grande, sino el de mayor participación ciudadana, no obstante la pandemia, ya que se estpan tomando todas las medidas para que pueda suceder”, destacó.

Lorenzo Córdova aseguró que la democracia en el país se ha dado gracias a la coordinación con las dependencias del Estado, como los organismos autónomos; por ello, el país cuenta con un sistema electoral que ha ido referente de manera internacional. “El sistema electoral mexicano trabaja como la precisión de un sistema de alta relojería de acuerdo a expertos”, dijo.

Además señaló que otro de los elementos que da confianza en las elecciones es que el resguardo de los documentos legales los realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya participación con el INE siempre ha sido con lealtad. “Se prevé la producción de 101.6 millones de boletas en un periodo menor s 25 días, poco más de 176 mil ejemplares para anotar los resultados, guías, etiquetas y papel autocopiante, lo que es un proceso complejo que ha ido evolucionando”, aseveró.

“Son los papales en los que se depositará la soberanía popular expresada en el voto de los ciudadanos. El proyecto dota de certeza al proceso electoral, además que la boleta es uno de los más seguros en el país ya que cuenta con diversos candados que la hacen infalsificables”, destacó

También dijo que la boleta electoral es una de los elementos de evolución de la democracia en México, ya que perfecciona el proceso electoral, situación que se suma a la creación del padrón electoral, las urnas transparentes, la credencial para votar con fotografía y el complejo proceso de capacitación de los ciudadanos.

fgr